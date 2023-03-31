Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Депутат подчеркивает, что о грядущем снегопаде и налипании снега с дождем, большинство ростовчан знали за сутки до того, как это случилось.
«Но у нас все замечательно только в отчетах», — отмечает Наталья Оськина.
Спикер подчеркивает, что являясь председателем Ассоциации грузоперевозчиков по ЮФО, разговаривала с дальнобойщиками. Все они задавали один вопрос — где помощь МЧС застрявшим на дороге машинам?
«Людям помогают лишь сотрудники ДПС. Подъезжают на машинах, пытаются оказать помощь, наливают горячий чай. А где все те хваленые машины, которые быстро могли расчистить снег? — возмущается депутат. — Более того, водители жалуются еще и на то, как бестолково сделана трасса М-4. Здесь же практически отсутствуют технологические разрывы полос для проезда машин специальных служб».
Из-за этого, по словам депутата, не получается изменить поток машин, включить регрессивное движение. Ведь бетонные натяжные струны идут на всем протяжении дороги, лишая машины возможности развернуться.
«А люди уже почти сутки стоят в глухой пробке. И это при том, что наши службы работают в повышенном режиме. Помощь идет с опозданием, да и ЧС вводят только через сутки», — говорит спикер.