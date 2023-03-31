«Людям помогают лишь сотрудники ДПС. Подъезжают на машинах, пытаются оказать помощь, наливают горячий чай. А где все те хваленые машины, которые быстро могли расчистить снег? — возмущается депутат. — Более того, водители жалуются еще и на то, как бестолково сделана трасса М-4. Здесь же практически отсутствуют технологические разрывы полос для проезда машин специальных служб».