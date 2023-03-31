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Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

«Только на отчетах»: депутат рассказала как на самом деле помогают застрявшим на М-4

31 марта 2023, 09:49
Фото: ТГ канал golubev v u

Депутат рассказала как на самом деле помогают застрявшим с 30 марта на М-4 "Дон"

Машины дорожных служб, когда нет снегопада, стоят красиво на площадях и вдоль дорог с мигающими лампочками. Только когда начались проблемы, люди замерзают в пробке на трассе М-4 "Дон", сообщила RostovGazeta депутат Наталья Оськина.

Депутат подчеркивает, что о грядущем снегопаде и налипании снега с дождем, большинство ростовчан знали за сутки до того, как это случилось.

«Но у нас все замечательно только в отчетах», — отмечает Наталья Оськина.

Спикер подчеркивает, что являясь председателем Ассоциации грузоперевозчиков по ЮФО, разговаривала с дальнобойщиками. Все они задавали один вопрос — где помощь МЧС застрявшим на дороге машинам?

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«Людям помогают лишь сотрудники ДПС. Подъезжают на машинах, пытаются оказать помощь, наливают горячий чай. А где все те хваленые машины, которые быстро могли расчистить снег? — возмущается депутат. — Более того, водители жалуются еще и на то, как бестолково сделана трасса М-4. Здесь же практически отсутствуют технологические разрывы полос для проезда машин специальных служб».

Фото: ТГ канал Госавтоинспекция Ростовской области

Из-за этого, по словам депутата, не получается изменить поток машин, включить регрессивное движение. Ведь бетонные натяжные струны идут на всем протяжении дороги, лишая машины возможности развернуться.

«А люди уже почти сутки стоят в глухой пробке. И это при том, что наши службы работают в повышенном режиме. Помощь идет с опозданием, да и ЧС вводят только через сутки», — говорит спикер.

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