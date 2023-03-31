Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
По словам собеседника, наблюдаемый циклон проходит быстро. Уже завтра погода начнет налаживаться.
«Изменилась циркуляция атмосферы, произошел заток холодного воздуха. Ночью на севере области была отрицательная температура, в Ростове — около нуля, вот и выпал снег», — разъясняет Александр Иошпа.
Собеседник добавляет, что когда летом в Ростовской области наблюдаются интенсивные грозы — они тоже происходят из-за затока холодного воздуха.
«Например, в 1995 году во второй декаде марта мы тоже наблюдали интенсивные осадки. Тогда температура опустилась до 11-и градусов мороза», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что мокрый снег в Ростовской области будет идти до вечера 31 марта.