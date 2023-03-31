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Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 07:27

Циркуляция атмосферы: климатолог Иошпа объяснил сильный снегопад в Ростовской области

31 марта 2023, 07:19
Фото: 1MI
Климатолог Иошпа разъяснил, чем вызвано похолодание со снегом в Ростовской области

Климатолог Иошпа объяснил сильный снегопад в Ростовской области в конце марта

Идет заток холодного воздуха. Поэтому наблюдаемое в Ростовской области похолодание, дождь и снег — это естественное явление, сообщил RostovGazeta климатолог ЮФУ Александр Иошпа.

По словам собеседника, наблюдаемый циклон проходит быстро. Уже завтра погода начнет налаживаться.

«Изменилась циркуляция атмосферы, произошел заток холодного воздуха. Ночью на севере области была отрицательная температура, в Ростове — около нуля, вот и выпал снег», — разъясняет Александр Иошпа.

Собеседник добавляет, что когда летом в Ростовской области наблюдаются интенсивные грозы — они тоже происходят из-за затока холодного воздуха.

«Например, в 1995 году во второй декаде марта мы тоже наблюдали интенсивные осадки. Тогда температура опустилась до 11-и градусов мороза», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что мокрый снег в Ростовской области будет идти до вечера 31 марта. 

 

Мокрый снег в Ростовской области будет идти до вечера 31 марта
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