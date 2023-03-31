Улучшение погоды в Ростовской области ожидается к выходным

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В этот день температура воздуха днем поднимется до +12 градусов, а юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду, - сообщает rostov.kp.
2 апреля также ожидаются дожди в отдельных районах региона, однако существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит +12-15 градусов, а юго-восточный и восточный ветер стихнет до 5-10 метров в секунду, хотя в некоторых районах порывы могут достигать 12 метров в секунду.