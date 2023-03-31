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Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Улучшение погоды в Ростовской области ожидается к выходным

31 марта 2023, 07:21
Согласно прогнозу синоптиков, уже к 1 апреля сильные осадки прекратятся, в некоторых районах будут наблюдаться небольшие дожди.

В этот день температура воздуха днем поднимется до +12 градусов, а юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду, - сообщает rostov.kp.

2 апреля также ожидаются дожди в отдельных районах региона, однако существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит +12-15 градусов, а юго-восточный и восточный ветер стихнет до 5-10 метров в секунду, хотя в некоторых районах порывы могут достигать 12 метров в секунду.

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