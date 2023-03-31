Сами водители жалуются, что не могут добраться до пунктов обогрева: «Кто-то вообще видел эти пункты обогрева? Сколько тут волочусь, ни одного не видел», «Уже почти сутки тут стоим. Сколько можно? Почему так мало дорожников работает?», «Очень хочется поспать просто. Несколько часов в дороге. Ни поесть нормально, ни попить. Сколько еще тут придется торчать?», «Мы только что выехали с 945 километра. Сами себя спасали, ни от кого помощи не ждите. Водители сами срезали ограждение, кооперировались в группы, толкали и откапывали машины, так и выехали».