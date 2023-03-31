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«Уже почти сутки»: водители жалуются на отсутствие помощи на М-4 в Ростовской области

31 марта 2023, 13:36
Фото: ТГ канал Группа пострадавших М4
«Уже почти сутки»: водители жалуются на отсутствие помощи на М-4 в Ростовской области
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области продолжают восстанавливать движение после обильного снегопада, автомобилисты жалуются, что уже около суток никто не оказывает им помощь.

После обильного снегопада 30 марта на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области образовалась огромная пробка. Сейчас она превышает 20 километров. В заторе находятся автобусы, грузовики и легковые автомобили. Власти заверяют, что круглосуточно работают над расчисткой дороги, а для водителей и пассажиров развернули пункты обогрева и временного размещения.

Сами же автомобилисты в соцсетях жалуются на отсутствие помощи. Их родственники пишут: «Муж стоит на участке от Калитвы до М-4. Все стоит там. Движения нет от слова совсем», «У меня брат час назад добрался от Лиховского, никакой помощи не было оказано, никакой машины помощи», «Хочу выразить огромную благодарность водителю фуры, который находится рядом с моим мужем-диабетчиком. Он предложил моему супругу горячий кофе и два сочника. Спасибо вам огромное, мужчина. Но помощи от дорожников и властей мой супруг до сих пор не получил».

«Но помощи от дорожников и властей мой супруг до сих пор не получил»,- пишут родственники автомобилистов в соцсетях.«Но помощи от дорожников и властей мой супруг до сих пор не получил»,- пишут родственники автомобилистов в соцсетях.
«Но помощи от дорожников и властей мой супруг до сих пор не получил»,- пишут родственники автомобилистов в соцсетях.
Фото: ТГ канал Группа пострадавших М4
Длина пробки на заметенной снегом трассе М-4 «Дон» уменьшилась до 21 км
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Сами водители жалуются, что не могут добраться до пунктов обогрева: «Кто-то вообще видел эти пункты обогрева? Сколько тут волочусь, ни одного не видел», «Уже почти сутки тут стоим. Сколько можно? Почему так мало дорожников работает?», «Очень хочется поспать просто. Несколько часов в дороге. Ни поесть нормально, ни попить. Сколько еще тут придется торчать?», «Мы только что выехали с 945 километра. Сами себя спасали, ни от кого помощи не ждите. Водители сами срезали ограждение, кооперировались в группы, толкали и откапывали машины, так и выехали».

Ранее движение по М-4 «Дон» пообещали восстановить в течение суток в Ростовской области.

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