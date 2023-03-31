Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Напомним, уже около суток водители простаивают в многокилометровой пробке в Ростовской области, вызванной внезапным и сильным снегопадом, который намел сугробы высотой 19 сантиметров.
Еще вчера автомобилисты сообщали, что оставляют машины на трассе и направляются пешком к ближайшим населенным пунктам, боясь замерзнуть насмерть.
В настоящее время в пробке в Каменском районе на М-4 «Дон» простаивают более 1000 автомобилей, об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филлипов в эфире телеканала «Россия-24».
Однако совсем недавно открылось движение в обе стороны, и есть надежда, что затор «рассосется» за несколько часов.