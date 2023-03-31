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Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

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Updated Сегодня, 08:19

В МЧС назвали число автомобилей, застрявших на М-4 «Дон» из-за снегопада

31 марта 2023, 08:12
Фото: ТГ канал severdona
Более 1000 автомобилей стоят в пробке на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Более 1000 автомобилей стоят в пробке на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Более 1000 транспортных средств стоят в огромной пробке на М-4 «Дон», об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Напомним, уже около суток водители простаивают в многокилометровой пробке в Ростовской области, вызванной внезапным и сильным снегопадом, который намел сугробы высотой 19 сантиметров.

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Еще вчера автомобилисты сообщали, что оставляют машины на трассе и направляются пешком к ближайшим населенным пунктам, боясь замерзнуть насмерть.

В настоящее время в пробке в Каменском районе на М-4 «Дон» простаивают более 1000 автомобилей, об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филлипов в эфире телеканала «Россия-24».

Однако совсем недавно открылось движение в обе стороны, и есть надежда, что затор «рассосется» за несколько часов.

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