В Минздраве Ростовской области заявили о нехватке врачей, в первую очередь, узкопрофильных специалистов. Особенно тяжело проблема ощущается в сельской местности. По словам замминистра здравоохранения Ирины Кириченко, ситуация усугубилась во время пандемии коронавируса. Тогда многие специалисты в поисках высокой зарплаты переехали в Москву и Санкт-Петербург.