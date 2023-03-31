Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В Минздраве Ростовской области заявили о нехватке врачей, в первую очередь, узкопрофильных специалистов. Особенно тяжело проблема ощущается в сельской местности. По словам замминистра здравоохранения Ирины Кириченко, ситуация усугубилась во время пандемии коронавируса. Тогда многие специалисты в поисках высокой зарплаты переехали в Москву и Санкт-Петербург.
Решать эту проблему чиновники намерены путем маршрутизации пациентов. В регионе создадут «межтерриториальные» округа. Пациенты должны будут ехать в центр таких округов, чтобы получить помощь от узкопрофильного специалиста. Также рассматривается вариант направления из центра округа модульных бригад врачей в небольшие поселки и города.
«Мы сможем маршрутизировать пациентов и выправить ситуацию, то есть не оставить пациентов без узкого специалиста», — приводит слова Кириченко «Блокнот».
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