В Ростове-на-Дону проверили работоспособность модульных туалетов

«Модульные туалеты переданы на баланс администраций районов, которые занимаются их ежедневным обслуживанием. Расходы на содержание кабинок полностью взял на себя муниципалитет. Для минимальной компенсации части затрат с июня 2022 года была установлена плата за пользование кабинкой. Её размер составляет 20 рублей. Оплата производится по безналичному расчёту — банковской картой, которую необходимо приложить к специальному устройству», — рассказала заместитель директора департамента ЖКХ и энергетики по благоустройству Ростова-на-Дону Татьяна Дьяченко.