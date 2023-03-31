В Ростове-на-Дону проверили работоспособность модульных туалетов

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В 2021 году управление благоустройства и городского хозяйства Ростова-на-Дону провело закупку десяти модульных уличных туалетов. Их установили в самых оживлённых местах донской столицы. Среди них — Покровский сквер, набережная реки Дон, скверы Фрунзе и 1-й Конной армии, улица Пушкинская.
«Модульные туалеты переданы на баланс администраций районов, которые занимаются их ежедневным обслуживанием. Расходы на содержание кабинок полностью взял на себя муниципалитет. Для минимальной компенсации части затрат с июня 2022 года была установлена плата за пользование кабинкой. Её размер составляет 20 рублей. Оплата производится по безналичному расчёту — банковской картой, которую необходимо приложить к специальному устройству», — рассказала заместитель директора департамента ЖКХ и энергетики по благоустройству Ростова-на-Дону Татьяна Дьяченко.
Участники рейда убедились, что режим работы модульных туалетов не ограничен, воспользоваться ими благодаря оборудованным пандусам могут маломобильные граждане. В уборной также есть место для пеленального столика. То есть кабинка доступна и матерям с маленькими детьми.
Обслуживаются модульные туалеты независимо от времени года и суток. Проверка ёмкостей, оснащённых двумя насосами для подкачки воды, проводится регулярно. Обслуживающая организация держит на контроле работу всего модульного туалета, представляющего собой сложный технический комплекс. С увеличением числа посетителей модульных туалетов порядок в уборных будет наводиться чаще.
«Сейчас порядок в уборных наводится ежедневно. Первую уборку мы завершаем до начала рабочего дня — с 5 до 6 утра. Дезинфекция проводится дважды месяц, откачка ёмкостей — по наполняемости. Вместе с откачкой труб предусмотрена их дезинфекция. Во время уборки проводится ревизия работы всех приборов и ёмкостей. При необходимости проводится ремонт», — пояснил представитель подрядной организации, обслуживающей городские модульные туалеты, Александр Кирничный.
По словам директора МКУ ЖКХ Кировского района Давида Шатадаяна, все выявленные в период начала эксплуатации модульных туалетов замечания были в оперативном порядке устранены.
«Мы являемся заказчиком работ по обслуживанию всех модульных туалетов, которые стоят на балансе Кировского района. Обслуживаются они независимо от времени года и суток. Всем необходимым для наведения порядка и проведения дезинфекции, а также расходными материалами обслуживающая организация обеспечена», — подчеркнул Давид Шантатаян.
Особое внимание жителей южной столицы обслуживающая организация обращает на состояние модульных кабинок, которое напрямую зависит от горожан, и напоминает, что береженое отношение во многом позволит максимально продлить срок эксплуатации уборных, которое делает жизнь намного комфортнее и привлекательнее.