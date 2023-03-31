В Ростове приостановили движение трамваев 31 марта из-за обрыва контактных линий

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Сообщается, что в пятницу, 31 марта, в Ростове приостановили движение трамваев.
По словам управления ГО и ЧС города, причиной этого стало упавшее дерево, которые оборвало контактные линии, кроме того, трамваи из Ленгородского депо не смогли выйти на маршруты из-за высокого уровня воды на путях.
Сотрудники МЧС уже занялись устранением последствий аварии, а возобновить движение трамваев планируют после 13:00.
«Всего из-за снегопада и сильного ветра в городе упало 21 дерево. Последствия обещают ликвидировать до конца», — информация предоставлена порталом «Ростовский городской транспорт» и управлением ГО и ЧС.
Ранее власти сообщили, когда отменят режим ЧС.