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В Ростове приостановили движение трамваев 31 марта из-за обрыва контактных линий

31 марта 2023, 11:13
Фото: «Ростовский городской транспорт»/vk
В Ростове приостановили движение трамваев 31 марта из-за падения дерева и воды
В Ростове причиной остановки трамвайного движения назвали падение дерева на контрактные линии и залитые водой пути, об этом рассказал «Ростовский городской транспорт».

Сообщается, что в пятницу, 31 марта, в Ростове приостановили движение трамваев.

По словам управления ГО и ЧС города, причиной этого стало упавшее дерево, которые оборвало контактные линии, кроме того, трамваи из Ленгородского депо не смогли выйти на маршруты из-за высокого уровня воды на путях.

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Сотрудники МЧС уже занялись устранением последствий аварии, а возобновить движение трамваев планируют после 13:00.

«Всего из-за снегопада и сильного ветра в городе упало 21 дерево. Последствия обещают ликвидировать до конца», — информация предоставлена порталом «Ростовский городской транспорт» и управлением ГО и ЧС.

Ранее власти сообщили, когда отменят режим ЧС.

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