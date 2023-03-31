Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Портал 1Rnd рассказал, что во время метели 30 марта в Ростове выпало 15 миллиметров осадков, что составляет треть от месячной нормы. Этот показатель, согласно данным синоптиков, равен 48-50 миллиметрам.
Горожане сообщают, что выпавшего снега было настолько много, что толщина снежного покрова составила около 20 сантиметров. Тем не менее, рекордной вчерашняя метель не стала — 40 лет назад в Ростове выпал 21 миллиметр осадков.
Ранее в Ростовской области жителей призвали принять участие в уборке снега.