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Published Сегодня, 07:57

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Updated Сегодня, 07:59

В Ростове за сутки выпала треть месячной нормы осадков в виде снега 30 марта

31 марта 2023, 07:57
Фото: МЧС по Ростовской области
В Ростове за сутки выпала треть месячной нормы осадков в виде снега 30 марта
В Ростове общий объем снега, выпавшего за время вчерашней непогоды, составил 15 миллиметров осадков, об этом рассказали местные СМИ.

Портал 1Rnd рассказал, что во время метели 30 марта в Ростове выпало 15 миллиметров осадков, что составляет треть от месячной нормы. Этот показатель, согласно данным синоптиков, равен 48-50 миллиметрам.

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Горожане сообщают, что выпавшего снега было настолько много, что толщина снежного покрова составила около 20 сантиметров. Тем не менее, рекордной вчерашняя метель не стала — 40 лет назад в Ростове выпал 21 миллиметр осадков.

Ранее в Ростовской области жителей призвали принять участие в уборке снега.

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