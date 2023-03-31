Поисковики отряда М-4 «Дон» сообщили, что 31 марта около 02.00 мск к месту затора стали подъезжать первые автомобили с пищей, топливом и водой, однако накормить и помочь удалось не всем, а потому сейчас в Ростовской области ищут водителей внедорожников, которые готовы осуществлять доставку.