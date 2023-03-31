Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Поисковики отряда М-4 «Дон» сообщили, что 31 марта около 02.00 мск к месту затора стали подъезжать первые автомобили с пищей, топливом и водой, однако накормить и помочь удалось не всем, а потому сейчас в Ростовской области ищут водителей внедорожников, которые готовы осуществлять доставку.
«Нужны добровольцы и водители, готовые доставить людей, бензин и продукты первой необходимости по трассе М-4 „Дон“ от Каменска-Шахтинского до Шахт», — сообщили поисковики, добавив, что для связи можно использовать горячую линию по номеру 8(800)700-54-52 или позвонить инфоргам выезда Галине 8(960)685-95-61 или Юлии 8(904)020-16-91.