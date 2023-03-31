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Published Сегодня, 09:18

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Updated Сегодня, 09:20

В Ростовской области ищут добровольцев для доставки еды, воды и топлива на М-4 «Дон»

31 марта 2023, 09:18
Фото: vk.com/lizaalert_rostov
В Ростовской области ищут добровольцев для доставки пищи, воды и топлива на М-4 «Дон»
В Ростовской области начали поиски водителей на внедорожниках, которые смогут доставить топливо, еду и товары первой необходимости на трассу М-4 «Дон», об этом сообщили в донском отряде «ЛизаАлерт».

Напомним, что на трассе М-4 «Дон» застряли более тысячи автомобилей, а казаки начали массово вызволять из ледяного плена водителей и пассажиров, простоявших в заторе всю ночь.

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Поисковики отряда М-4 «Дон» сообщили, что 31 марта около 02.00 мск к месту затора стали подъезжать первые автомобили с пищей, топливом и водой, однако накормить и помочь удалось не всем, а потому сейчас в Ростовской области ищут водителей внедорожников, которые готовы осуществлять доставку.

«Нужны добровольцы и водители, готовые доставить людей, бензин и продукты первой необходимости по трассе М-4 „Дон“ от Каменска-Шахтинского до Шахт», — сообщили поисковики, добавив, что для связи можно использовать горячую линию по номеру 8(800)700-54-52 или позвонить инфоргам выезда Галине 8(960)685-95-61 или Юлии 8(904)020-16-91.

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