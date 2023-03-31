Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Сити-менеджер объявил, что в настоящий момент на трассе «Новошахтинск-Гуково» ведется эвакуация людей из-за прошедшего вчера мощного снегопада, который заблокировал трассу М-4 «Дон».
На месте работают специалисты аварийно-спасательного формирования города Гуково и пять единиц дорожной техники. Волонтерами Гуково организован сбор воды и еды для людей, которые застряли в пробке на закрытой дороге.
Глава администрации Сергей Бондаренко уточнил, что в Новошахтинской школе-интернате разместили более 40 детей из ЛДНР и 44 ребенка из Гуково Ростовской области. Детей вывезли с заснеженной трассы М-4 «Дон», обеспечили горячим питанием и местом для сна.
«Ситуация под моим личным контролем», — добавил Сергей Бондаренко.
Ранее в Ростовской области рассказали, где находятся пункты обогрева для водителей и пассажиров транспорта, застрявших на М-4 «Дон».