rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

В Ростовской области из-за последствий снегопада закрыли еще одну дорогу 31 марта

31 марта 2023, 10:37
Фото: МЧС по РО
В Ростовской области из-за последствий снегопада закрыли очередную дорогу 31 марта
В Ростовской области со стороны Новошахтинска перекрыли автодорогу до Гуково, об этом рассказал глава городской администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко.

Сити-менеджер объявил, что в настоящий момент на трассе «Новошахтинск-Гуково» ведется эвакуация людей из-за прошедшего вчера мощного снегопада, который заблокировал трассу М-4 «Дон».

На месте работают специалисты аварийно-спасательного формирования города Гуково и пять единиц дорожной техники. Волонтерами Гуково организован сбор воды и еды для людей, которые застряли в пробке на закрытой дороге.

На руках сотрудники ДПС из затора на М-4 «Дон» вынесли мужчину после инсульта
Узнать подробнее

Глава администрации Сергей Бондаренко уточнил, что в Новошахтинской школе-интернате разместили более 40 детей из ЛДНР и 44 ребенка из Гуково Ростовской области. Детей вывезли с заснеженной трассы М-4 «Дон», обеспечили горячим питанием и местом для сна.

«Ситуация под моим личным контролем», — добавил Сергей Бондаренко.

Ранее в Ростовской области рассказали, где находятся пункты обогрева для водителей и пассажиров транспорта, застрявших на М-4 «Дон».

Читайте также:
Логвиненко призвал жителей Ростова отказаться от поездок по М-4 «Дон» 31 мартаНа руках сотрудники ДПС из затора на М-4 «Дон» вынесли мужчину после инсультаСпасенная из снежного плена на М-4 «Дон» беременная девушка родила сына
#Надежда Пустяк#Происшествие#Городская среда#Транспорт#Дорога#Здоровье#Погода#Дтп#МЧС#Снегопад#Дети#ГИБДД#М-4#Снегопад на М-4 «Дон» в Ростовской области 30-31 марта#Пробка#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Новошахтинск#Гуково
Подпишитесь
«Лишь бы не закончился бензин»: чего боялись ростовчане с детьми, застряв на М-4
Сегодня, 11:48
«Бестолковая трасса»: кто виноват в заторах на М-4 «Дон» в Ростовской области
Сегодня, 11:59
«Дети замерзают»: люди рассказали, как выживают на М-4 «Дон» под Каменск-Шахтинском
Сегодня, 10:39
На трассе М-4 «Дон» сотрудники ДПС на руках вынесли из пробки мужчину после инсульта
Сегодня, 10:13
Эксперт Нечушкин объяснил, зачем в Ростовской области будут делать еду из медуз
Сегодня, 11:58
Губернатор Голубев назвал самый сложный участок на М-4 «Дон» в Ростовской области
Сегодня, 10:11