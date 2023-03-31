Глава администрации Сергей Бондаренко уточнил, что в Новошахтинской школе-интернате разместили более 40 детей из ЛДНР и 44 ребенка из Гуково Ростовской области. Детей вывезли с заснеженной трассы М-4 «Дон», обеспечили горячим питанием и местом для сна.