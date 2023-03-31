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Posted Сегодня, 16:35

Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:37

Updated Сегодня, 16:37

В Ростовской области нашли виновных в снежных заторах на М-4 и недосчитались врачей

31 марта 2023, 16:35
Фото: ОНФ Ростовская область
Минтранс обвинил водителей грузовиков в огромной пробке на трассе М-4 «Дон», тем временем синоптик Роман Вильфанд заявил о выпадении месячной нормы осадков в Ростовской области, а чиновники Минздрава признали нехватку врачей в регионе.

Мартовский снегопад

Сотрудники Гитродметцентра Роман Вильфанд заявил, что причиной снегопада в Ростовской области стало резкое перемещение полярного воздуха. В регионе сразу выпали 50 мм осадков — это месячная норма.

Вильфанд подтвердил, что ситуация, действительно, является чрезвычайной. Он также предупредил о грядущих 31 марта и 1 апреля заморозках на всей территории Южного федерального округа. В Ростовской области в некоторых районах температура воздуха может опуститься до -6 градусов.

Синоптик Вильфанд заявил о месячной норме осадков, выпавшей в Ростовской области
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Не та резина

Министерство транспорта Ростовской области прокомментировало дорожный затор, образовавшийся на трассе М-4 «Дон» 30 марта. Его спровоцировал обильный снегопад. Сейчас пробка протянулась на 17 километров. В ней продолжают находиться сотни транспортных средств.

Власти заверяют, что в круглосуточном режиме устраняют затор. На дорогах работают дорожные службы и спасатели, развернуты пункты обогрева и временного размещения.

В Минтрансе заявляют, что пробка образовалась из-за фур на летней резине. Грузовики не смогли преодолеть подъем и заблокировали движение на всем участке трассы.

Министерство транспорта Ростовской области прокомментировало дорожный затор, образовавшийся на трассе М-4 «Дон» 30 марта.Министерство транспорта Ростовской области прокомментировало дорожный затор, образовавшийся на трассе М-4 «Дон» 30 марта.
Министерство транспорта Ростовской области прокомментировало дорожный затор, образовавшийся на трассе М-4 «Дон» 30 марта.
Фото: МЧС по Ростовской области
Минтранс обвинил водителей на летней резине в заторах на М-4 в Ростовской области
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Дефицит врачей

Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Ирина Кириченко рассказала о дефиците врачей в регионе, особенно в сельской местности. По словам чиновницы, в первую очередь, не хватает узкопрофильных специалистов.

Проблема начала остро ощущаться во время пандемии коронавируса. Врачи стали переезжать из Ростовской области в Санкт-Петербург и Москву за большим заработком. Оплата труда в регионе была гораздо ниже, чем в столицах.

Чтобы решить проблему дефицита медицинских кадров, власти решили прибегнуть к маршрутизации пациентов. Для этого в Ростовской области создадут «межтерриториальные» округа. В центре этих округов пациентов будут принимать, в том числе, узкопрофильные специалисты. Также предусмотрен выезд бригад врачей в отделенные поселки и города.

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#Алина Заярная#Транспорт#Дорога#Здоровье#Погода#МЧС#Снегопад#Снегопад на М-4 «Дон» в Ростовской области 30-31 марта#Новости#Ростовская область
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