Чтобы решить проблему дефицита медицинских кадров, власти решили прибегнуть к маршрутизации пациентов. Для этого в Ростовской области создадут «межтерриториальные» округа. В центре этих округов пациентов будут принимать, в том числе, узкопрофильные специалисты. Также предусмотрен выезд бригад врачей в отделенные поселки и города.