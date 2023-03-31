Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Сотрудники Гитродметцентра Роман Вильфанд заявил, что причиной снегопада в Ростовской области стало резкое перемещение полярного воздуха. В регионе сразу выпали 50 мм осадков — это месячная норма.
Вильфанд подтвердил, что ситуация, действительно, является чрезвычайной. Он также предупредил о грядущих 31 марта и 1 апреля заморозках на всей территории Южного федерального округа. В Ростовской области в некоторых районах температура воздуха может опуститься до -6 градусов.
Министерство транспорта Ростовской области прокомментировало дорожный затор, образовавшийся на трассе М-4 «Дон» 30 марта. Его спровоцировал обильный снегопад. Сейчас пробка протянулась на 17 километров. В ней продолжают находиться сотни транспортных средств.
Власти заверяют, что в круглосуточном режиме устраняют затор. На дорогах работают дорожные службы и спасатели, развернуты пункты обогрева и временного размещения.
В Минтрансе заявляют, что пробка образовалась из-за фур на летней резине. Грузовики не смогли преодолеть подъем и заблокировали движение на всем участке трассы.
Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Ирина Кириченко рассказала о дефиците врачей в регионе, особенно в сельской местности. По словам чиновницы, в первую очередь, не хватает узкопрофильных специалистов.
Проблема начала остро ощущаться во время пандемии коронавируса. Врачи стали переезжать из Ростовской области в Санкт-Петербург и Москву за большим заработком. Оплата труда в регионе была гораздо ниже, чем в столицах.
Чтобы решить проблему дефицита медицинских кадров, власти решили прибегнуть к маршрутизации пациентов. Для этого в Ростовской области создадут «межтерриториальные» округа. В центре этих округов пациентов будут принимать, в том числе, узкопрофильные специалисты. Также предусмотрен выезд бригад врачей в отделенные поселки и города.