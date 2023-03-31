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Власти призвали жителей Новошахтинска отказаться от поездок за город по М-4 «Дон»

31 марта 2023, 06:38
Фото: МЧС по Ростовской области
Власти призвали жителей Новошахтинска отказаться от поездок за город по М-4 «Дон»
В Ростовской области глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко призвал население отказаться от загородных поездок по донским трассам, об этом он сообщил в своем Telegram-канал.

В пятницу, 31 марта, глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко объявил, что к 08.00 мск колоссальную пробку на М-4 «Дон» удалось сократить до 30 километров — более чем в два раза.

Однако затруднение движения на дороге все еще остается, а потому местные власти в лице сити-менеджера Новошахтинска Сергея Бондаренко призвали горожан отказаться от поездок за город.

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Сейчас на городских дорогах работают семь спецмашин, которые уже успели расчистить пути для машин и школьных автобусов.

«Было несколько отключений электроэнергии, но ремонтные бригады вовремя устраняют поломки», — добавил сити-менеджер.

Ранее стало известно, что отчаявшиеся автомобилисты и пассажиры стали бросать машины на трассе М-4 «Дон» и уходить в ближайший город пешком.

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