Власти призвали жителей Новошахтинска отказаться от поездок за город по М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
В пятницу, 31 марта, глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко объявил, что к 08.00 мск колоссальную пробку на М-4 «Дон» удалось сократить до 30 километров — более чем в два раза.
Однако затруднение движения на дороге все еще остается, а потому местные власти в лице сити-менеджера Новошахтинска Сергея Бондаренко призвали горожан отказаться от поездок за город.
Сейчас на городских дорогах работают семь спецмашин, которые уже успели расчистить пути для машин и школьных автобусов.
«Было несколько отключений электроэнергии, но ремонтные бригады вовремя устраняют поломки», — добавил сити-менеджер.
Ранее стало известно, что отчаявшиеся автомобилисты и пассажиры стали бросать машины на трассе М-4 «Дон» и уходить в ближайший город пешком.