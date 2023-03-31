Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
В Ростовской области фиксируется напряженная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью. Опасную инфекцию нашли сразу у нескольких местных жителей. Власти Ростова рекомендовали горожанам пройти вакцинацию от кори, чтобы обезопасить себя и своих близких. Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.
Корь проявляется сильной интоксикацией организма, сыпью и воспалением дыхательных путей и слизистых. Власти напоминают, что непривитые от кори и не переболевшие ею, остаются восприимчивыми к ней на протяжении всей жизни. Заразиться корью можно, даже не взаимодействуя с больным человеком. Достаточно находиться в помещении, в котором он до этого присутствовал.
Ранее врач объяснил, почему корь распространяется в Ростовской области.