Корь проявляется сильной интоксикацией организма, сыпью и воспалением дыхательных путей и слизистых. Власти напоминают, что непривитые от кори и не переболевшие ею, остаются восприимчивыми к ней на протяжении всей жизни. Заразиться корью можно, даже не взаимодействуя с больным человеком. Достаточно находиться в помещении, в котором он до этого присутствовал.