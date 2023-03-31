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Published Сегодня, 17:08

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Updated Сегодня, 17:10

Власти Ростова призвали жителей массово вакцинироваться от кори

31 марта 2023, 17:08
Фото: 1MI
Власти Ростова призвали местных жителей вакцинироваться от Кори
В Ростовской области наблюдается напряженная ситуация по заболеваемости корью, поэтому местным жителям стоит озаботиться вакцинацией от опасного заболевания, заявили в администрации Ростова.

В Ростовской области фиксируется напряженная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью. Опасную инфекцию нашли сразу у нескольких местных жителей. Власти Ростова рекомендовали горожанам пройти вакцинацию от кори, чтобы обезопасить себя и своих близких. Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.

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Корь проявляется сильной интоксикацией организма, сыпью и воспалением дыхательных путей и слизистых. Власти напоминают, что непривитые от кори и не переболевшие ею, остаются восприимчивыми к ней на протяжении всей жизни. Заразиться корью можно, даже не взаимодействуя с больным человеком. Достаточно находиться в помещении, в котором он до этого присутствовал.

Ранее врач объяснил, почему корь распространяется в Ростовской области.

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#Алина Заярная#Здоровье#Новости#Ростовская область
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