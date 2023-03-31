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Власти Ростовской области рассказали, когда снимут режим ЧС из-за пробки на М-4 «Дон»

31 марта 2023, 10:53
Фото: ТГ канал Группа пострадавших М4
Власти Ростовской области рассказали, когда снимут режим ЧС из-за пробки на М-4 «Дон»
Власти Ростовской области сообщили, что не снимут режим ЧС до устранения последствий снегопада на трассе М-4 «Дон», комментарий предоставил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.

Напомним, накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел режим ЧС в регионе из-за внезапного снегопада, который обрушился на регион, вызвав многочисленные ДТП и пробки.

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С тех пор перекрыли уже несколько крупных участков дорог в Каменском районе, а главы администраций донских муниципалитетов попросили сограждан отказаться от поездок по региональным трассам, пока ведутся работы по расчистке дорог и эвакуации жителей и гостей Ростовской области.

«Особый режим в примыкающих к федеральной трассе муниципалитетов будет действовать до устранения последствий ЧС», — объявил замминистра региональной информполитики Ростовской области Сергей Тюрин.

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