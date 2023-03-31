Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Напомним, накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел режим ЧС в регионе из-за внезапного снегопада, который обрушился на регион, вызвав многочисленные ДТП и пробки.
С тех пор перекрыли уже несколько крупных участков дорог в Каменском районе, а главы администраций донских муниципалитетов попросили сограждан отказаться от поездок по региональным трассам, пока ведутся работы по расчистке дорог и эвакуации жителей и гостей Ростовской области.
«Особый режим в примыкающих к федеральной трассе муниципалитетов будет действовать до устранения последствий ЧС», — объявил замминистра региональной информполитики Ростовской области Сергей Тюрин.