С тех пор перекрыли уже несколько крупных участков дорог в Каменском районе, а главы администраций донских муниципалитетов попросили сограждан отказаться от поездок по региональным трассам, пока ведутся работы по расчистке дорог и эвакуации жителей и гостей Ростовской области.