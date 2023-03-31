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Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Власти в Ростовской области призвали всех выйти на уборку снега 31 марта

31 марта 2023, 07:31
Фото: МЧС по Ростовской области
Власти в Ростовской области призвали всех выйти на уборку снега
Власти территорий в Ростовской области призывают местных жителей помочь с уборкой снега, сообщили они в Telegram-каналах.

Напомним, что из-за выпавшего 30 марта снега образовались огромные пробки на дорогах. На трассе М-4 «Дон» их протяженность достигает 30 километров, из-за чего водители с ночи не могут попасть домой.

На улицах работает спецтехника, но власти территорий просят отклика у местных жителей.

«Очистка дорог от снега не прекращались всю ночь. Обращаюсь ко всем руководителям города и района, у кого есть возможность выйти на уборку снега», — написал в Telegram глава Красносулинского района Николай Альшенко.

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Глава администрации Гуково Евгений Гриненко попросил водителей пока не пользоваться личным транспортом.

«Я прошу максимально воздержаться от поездок на автотранспорте по городу. Дайте возможность специальной технике убрать снег», — обратился он к горожанам.

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