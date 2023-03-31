Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Напомним, что из-за выпавшего 30 марта снега образовались огромные пробки на дорогах. На трассе М-4 «Дон» их протяженность достигает 30 километров, из-за чего водители с ночи не могут попасть домой.
На улицах работает спецтехника, но власти территорий просят отклика у местных жителей.
«Очистка дорог от снега не прекращались всю ночь. Обращаюсь ко всем руководителям города и района, у кого есть возможность выйти на уборку снега», — написал в Telegram глава Красносулинского района Николай Альшенко.
Глава администрации Гуково Евгений Гриненко попросил водителей пока не пользоваться личным транспортом.
«Я прошу максимально воздержаться от поездок на автотранспорте по городу. Дайте возможность специальной технике убрать снег», — обратился он к горожанам.