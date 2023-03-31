«То есть процедура вручения повестки закреплена законодательно. Никаких иных, в том числе и электронных, способов ее вручения пока не существует. Поэтому электронные повестки никто рассылать не будет. Но если речь идет просто об оповещении в электронном формате, то это вполне возможно», — резюмирует юрист.