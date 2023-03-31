Posted Сегодня, 20:02
Published Сегодня, 20:02
Modified Сегодня, 20:04
Updated Сегодня, 20:04
Стало известно, что оповещение граждан о призыве на срочную службу с 1 апреля 2023 года будет проводиться в электронном формате. Многие СМИ подхватили эту тему, сообщая, что повестки призывникам станут приходить в электронном виде. Однако эта информация, по словам юриста, не совсем соответствует действительности.
«В нашем законодательстве содержатся нормы о том, что военный комиссариат вызывает гражданина в военкомат для прохождения военной службы повесткой. Причем повестка должна вручаться призывнику не позднее, чем за три дня до срока, указанного в ней, и под роспись», — отмечает Антон Габович.
По словам юриста, повестка обязательно должна быть подписана военным комиссаром и заверена печатью. В ней указывается одна из причин. Например, уточнение документов, прохождение медицинского освидетельствования, прохождение призывной комиссии.
Вручать повестку под роспись должны исключительно уполномоченные лица. Это могут быть как работники военного комиссариата, так и руководители организаций по месту учебы или работы.
Габович разъясняет, что повестка не случайно состоит из двух частей — самой повестки и отрывного корешка. Ведь отрывной корешок возвращается в военный комиссариат. Он и свидетельствует о том, что призывник был уведомлен надлежащим образом.
«То есть процедура вручения повестки закреплена законодательно. Никаких иных, в том числе и электронных, способов ее вручения пока не существует. Поэтому электронные повестки никто рассылать не будет. Но если речь идет просто об оповещении в электронном формате, то это вполне возможно», — резюмирует юрист.
Ранее RostovGazeta выясняла, сколько человек наберут в весенний призыв в Ростовской области.