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Published Сегодня, 20:02

Modified Сегодня, 20:04

Updated Сегодня, 20:04

Юрист Габович объяснил, как будут высылать электронные повестки ростовчанам

31 марта 2023, 20:02
Фото: mil.ru
Юрист Габович объяснил, как будут высылать электронные повестки ростовчанам
Процедура вручения повестки призывникам закреплена законодательно. Поэтому никаких иных способов вручения повестки, в том числе и электронных, пока не существует, сообщил RostovGazeta ростовский юрист Антон Габович.

Стало известно, что оповещение граждан о призыве на срочную службу с 1 апреля 2023 года будет проводиться в электронном формате. Многие СМИ подхватили эту тему, сообщая, что повестки призывникам станут приходить в электронном виде. Однако эта информация, по словам юриста, не совсем соответствует действительности.

«В нашем законодательстве содержатся нормы о том, что военный комиссариат вызывает гражданина в военкомат для прохождения военной службы повесткой. Причем повестка должна вручаться призывнику не позднее, чем за три дня до срока, указанного в ней, и под роспись», — отмечает Антон Габович.

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По словам юриста, повестка обязательно должна быть подписана военным комиссаром и заверена печатью. В ней указывается одна из причин. Например, уточнение документов, прохождение медицинского освидетельствования, прохождение призывной комиссии.

Фото: mil.ru

Вручать повестку под роспись должны исключительно уполномоченные лица. Это могут быть как работники военного комиссариата, так и руководители организаций по месту учебы или работы.

Габович разъясняет, что повестка не случайно состоит из двух частей — самой повестки и отрывного корешка. Ведь отрывной корешок возвращается в военный комиссариат. Он и свидетельствует о том, что призывник был уведомлен надлежащим образом.

«То есть процедура вручения повестки закреплена законодательно. Никаких иных, в том числе и электронных, способов ее вручения пока не существует. Поэтому электронные повестки никто рассылать не будет. Но если речь идет просто об оповещении в электронном формате, то это вполне возможно», — резюмирует юрист.

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