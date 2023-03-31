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Posted Сегодня, 05:45

Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

Застрявшие на М-4 «Дон» водители заявили, что у них заканчиваются бензин и еда

31 марта 2023, 05:45
Фото: 1mi
У водителей, которые оказались в снежном плену на трассе М-4 «Дон», заканчиваются бензин и еда, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что пробка длиной 100 километров образовалась на трассе из-за выпавшего снега. Сейчас протяженность заторов уменьшилась, но проблема остается актуальной.

«Очень многие остаются в занесенных снегом автомобилях с минимумом топлива и припасов», — заявили очевидцы.

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Одна из ростовчанок рассказала, что ее муж всю ночь простоял в пробке и не пил воду с четверга. Также водители сообщают, что у них нет теплой одежды.

Добавим, что в регионе организовали пункты обогрева и занялись доставкой продуктов.

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