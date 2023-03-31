Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Напомним, что пробка длиной 100 километров образовалась на трассе из-за выпавшего снега. Сейчас протяженность заторов уменьшилась, но проблема остается актуальной.
«Очень многие остаются в занесенных снегом автомобилях с минимумом топлива и припасов», — заявили очевидцы.
Одна из ростовчанок рассказала, что ее муж всю ночь простоял в пробке и не пил воду с четверга. Также водители сообщают, что у них нет теплой одежды.
Добавим, что в регионе организовали пункты обогрева и занялись доставкой продуктов.