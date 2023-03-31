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Published Сегодня, 04:08

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Updated Сегодня, 04:12

Затор на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области сократился до 30 км

31 марта 2023, 04:08
Фото: 1mi
В Ростовской области появившийся из-за снегопада затор на трассе М-4 «Дон» уменьшился до 30 километров, сообщили в УМЧС по региону.

В данный момент задействована спецтехника для создания карманов на дороге, где смогут проезжать легковые автомобили. На месте находятся грузовые эвакуаторы, помогающие поднимать машины.

«Для автомобилистов организовали 7 мобильных и 8 стационарных пунктов обогрева. Всего к ликвидации последствий стихии привлекли более 230 человек», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что подготовили семь пунктов временного размещения, в которых находятся 147 человек.

Напомним, что серьезные проблемы начались из-за выпавшего в ночь на 30 марта снега. Автомобилисты оказались в снежной ловушке, а в некоторых частях региона ввели режим ЧС.

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