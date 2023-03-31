Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
В данный момент задействована спецтехника для создания карманов на дороге, где смогут проезжать легковые автомобили. На месте находятся грузовые эвакуаторы, помогающие поднимать машины.
«Для автомобилистов организовали 7 мобильных и 8 стационарных пунктов обогрева. Всего к ликвидации последствий стихии привлекли более 230 человек», — сказано в сообщении.
Отмечается, что подготовили семь пунктов временного размещения, в которых находятся 147 человек.
Напомним, что серьезные проблемы начались из-за выпавшего в ночь на 30 марта снега. Автомобилисты оказались в снежной ловушке, а в некоторых частях региона ввели режим ЧС.