Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Хотя в Ростове снег тает, пробка на трассе по-прежнему остается огромная.
«До восьми утра стоим», — сообщает представитель правопорядка, ссылаясь на указание ГИБДД.
Оппонент разъясняет, что техника работает, а пробка — 50 километров. Машины откапывают на трассе М-4.
«Колом стоит все, от Горного до Глубочки», — подчеркивает собеседник.
Застрявшие в пробке ростовчане возле моста сообщили корреспонденту RostovGazeta, что пока удалось проехать только метров 15.
«Но люди в ужасе — как это, еще до восьми утра стоять?» — ужасается ростовчанка.
Однако некоторым удалось еще утром вырваться из «снежного плена». В частности, житель Каменск-Шахтинского Сергей рассказывает, что проездов «разрезали» очень мало.
«Дорогу расчистили в двух-трех местах на протяжении 25-и километров. Левый ряд так и стоит. Легковые машины ехали по нашей полосе — по встречке», — делится фактами Сергей.
Он рассказывает, что в пробку попал вчера, в районе 15.00, не добравшись 9 километров до Лиховского моста.
Ранее RostovGazeta выясняла, кто виноват в заторах на трассе из-за снегопада в Ростовской области.