rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Изображение материала

«Завтра в 8 утра»: ростовчанам сообщили, когда откроют проезд в пробке под Каменском

31 марта 2023, 12:40
Фото: Читатель rostovgazeta.ru
«Завтра в 8 утра»: ростовчанам сообщили, когда откроют проезд в пробке под Каменском

Застрявшим жителям Ростовской области сообщили, когда откроют проезд под Каменском

Застрявшие из-за снегопада в пробке на трассе возле Каменск-Шахтинского негодуют. Людям объявили, что проезд откроют только завтра в 8 часов утра. Об этом ростовчане сообщили корреспонденту RostovGazeta.

Хотя в Ростове снег тает, пробка на трассе по-прежнему остается огромная.

«До восьми утра стоим», — сообщает представитель правопорядка, ссылаясь на указание ГИБДД.

Оппонент разъясняет, что техника работает, а пробка — 50 километров. Машины откапывают на трассе М-4.

«Завтра в 8 утра»: ростовчанам сообщили, когда откроют проезд в пробке под Каменском
Видео: Читатель rostovgazeta.ru

«Колом стоит все, от Горного до Глубочки», — подчеркивает собеседник.

Застрявшие в пробке ростовчане возле моста сообщили корреспонденту RostovGazeta, что пока удалось проехать только метров 15.

«Но люди в ужасе — как это, еще до восьми утра стоять?» — ужасается ростовчанка.

Однако некоторым удалось еще утром вырваться из «снежного плена». В частности, житель Каменск-Шахтинского Сергей рассказывает, что проездов «разрезали» очень мало.

«Дорогу расчистили в двух-трех местах на протяжении 25-и километров. Левый ряд так и стоит. Легковые машины ехали по нашей полосе — по встречке», — делится фактами Сергей.

Он рассказывает, что в пробку попал вчера, в районе 15.00, не добравшись 9 километров до Лиховского моста. 

Ранее RostovGazeta выясняла, кто виноват в заторах на трассе из-за снегопада в Ростовской области.

«Только на отчетах»: депутат рассказала как на самом деле помогают застрявшим на М-4
Узнать подробнее
Читайте также:
В Ростовской области ищут добровольцев для доставки еды, воды и топлива на М-4 «Дон»Режим ЧС ввели в Каменске-Шахтинском с 31 мартаЧто с ней — неизвестно: врачи не могут добраться к застрявшей на М-4 «Дон» беременной
#Дарья Демидова#Происшествие#Транспорт#Дорога#Здоровье#Последние новости Ростова на сегодня#Эксклюзив#Снегопад на М-4 «Дон» в Ростовской области 30-31 марта#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Каменск-Шахтинский#Видео
Подпишитесь
«Лишь бы не закончился бензин»: чего боялись ростовчане с детьми, застряв на М-4
Сегодня, 11:48
«Бестолковая трасса»: кто виноват в заторах на М-4 «Дон» в Ростовской области
Сегодня, 11:59
«Дети замерзают»: люди рассказали, как выживают на М-4 «Дон» под Каменск-Шахтинском
Сегодня, 10:39
На трассе М-4 «Дон» сотрудники ДПС на руках вынесли из пробки мужчину после инсульта
Сегодня, 10:13
Эксперт Нечушкин объяснил, зачем в Ростовской области будут делать еду из медуз
Сегодня, 11:58
Губернатор Голубев назвал самый сложный участок на М-4 «Дон» в Ростовской области
Сегодня, 10:11