Застрявшим жителям Ростовской области сообщили, когда откроют проезд под Каменском

Застрявшие из-за снегопада в пробке на трассе возле Каменск-Шахтинского негодуют. Людям объявили, что проезд откроют только завтра в 8 часов утра. Об этом ростовчане сообщили корреспонденту RostovGazeta.