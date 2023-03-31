«Я сейчас звонила сыну, он рассказывает, что многие побросали машины и пошли пешком. Только куда идти? Я очень переживаю за сына. Звонила и в МЧС, и в 112. Везде говорят, что „чистят трассу М-4“. Но ведь речь идет не о трассе М-4, а о параллельной трассе Гуково-Новошахтинск, где тоже в снегу застряло множество автомобилей. Все они стоят в балке, занесенные снегом. И нет никакого движения», — рассказывает Людмила.