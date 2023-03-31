Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Людмила рассказывает, что машины в заснеженной балке на трассе Гуково-Новошахтинск стоят с двух часов вчерашнего дня. Никакого движения здесь не происходит. Топливо у многих закончилось, люди мерзнут. Усугубляет ситуацию отсутствие воды, а все хотят пить.
«Я сейчас звонила сыну, он рассказывает, что многие побросали машины и пошли пешком. Только куда идти? Я очень переживаю за сына. Звонила и в МЧС, и в 112. Везде говорят, что „чистят трассу М-4“. Но ведь речь идет не о трассе М-4, а о параллельной трассе Гуково-Новошахтинск, где тоже в снегу застряло множество автомобилей. Все они стоят в балке, занесенные снегом. И нет никакого движения», — рассказывает Людмила.
По ее словам, мэр Новошахтинска пообещал помочь с расчисткой дороги, но ничего не произошло.
«Хотя бы воды подвезли, люди же там живые», — сокрушается собеседница.
Ранее RostovGazeta выясняла, как на самом деле помогают застрявшим в снежных пробках.