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Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

«Живые люди»: ростовчане мучаются от жажды и холода на трассе Гуково-Новошахтинск

31 марта 2023, 15:31
Фото: ОНФ Ростовская область
«Живые люди»: ростовчане мучаются от жажды и холода на трассе Гуково-Новошахтинск

Больше суток ростовчане мучаются от жажды и холода на трассе Гуково-Новошахтинск

В редакцию RostovGazeta обратилась пожилая женщина Людмила. Она обеспокоена судьбой сына и множества других людей, которые со вчерашнего дня застряли в заснеженной пробке на трассе Гуково-Новошахтинск.

Людмила рассказывает, что машины в заснеженной балке на трассе Гуково-Новошахтинск стоят с двух часов вчерашнего дня. Никакого движения здесь не происходит. Топливо у многих закончилось, люди мерзнут. Усугубляет ситуацию отсутствие воды, а все хотят пить.

«Я сейчас звонила сыну, он рассказывает, что многие побросали машины и пошли пешком. Только куда идти?  Я очень переживаю за сына. Звонила и в МЧС, и в 112. Везде говорят, что „чистят трассу М-4“. Но ведь речь идет не о трассе М-4, а о параллельной трассе Гуково-Новошахтинск, где тоже в снегу застряло множество автомобилей. Все они стоят в балке, занесенные снегом. И нет никакого движения», — рассказывает Людмила.

По ее словам, мэр Новошахтинска пообещал помочь с расчисткой дороги, но ничего не произошло.

«Хотя бы воды подвезли, люди же там живые», — сокрушается собеседница.

Ранее RostovGazeta выясняла, как на самом деле помогают застрявшим в снежных пробках. 

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