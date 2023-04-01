Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Завершилось расследование уголовного дела в отношении двух жителей Мартыновского района. По версии следствия, 20 июня 2022 года обвиняемые, находясь в бильярдной на улице Ленина, в ходе конфликта с посетителем заведения избили его, из-за чего потерпевший скончался.
Нападавших задержали и возбудили уголовное дело, а суд заключил их под стражу. В ходе расследования оба обвиняемых признали свою вину в полном объеме.
Теперь дело направили в суд, максимальное наказание составляет 15 лет колонии. Обвиняемым сейчас 23 и 28 лет.
Ранее стало известно, что жительницу Ростовской области будут судить за попытки убийства мужчин.