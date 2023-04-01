Завершилось расследование уголовного дела в отношении двух жителей Мартыновского района. По версии следствия, 20 июня 2022 года обвиняемые, находясь в бильярдной на улице Ленина, в ходе конфликта с посетителем заведения избили его, из-за чего потерпевший скончался.