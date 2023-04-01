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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Двух жителей в Ростовской области будут судить за убийство человека в бильярдной

1 апреля 2023, 05:18
Фото: 1mi
В Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении местных жителей, убивших человека, сообщили в УСКР по региону.

Завершилось расследование уголовного дела в отношении двух жителей Мартыновского района. По версии следствия, 20 июня 2022 года обвиняемые, находясь в бильярдной на улице Ленина, в ходе конфликта с посетителем заведения избили его, из-за чего потерпевший скончался. 

Нападавших задержали и возбудили уголовное дело, а суд заключил их под стражу. В ходе расследования оба обвиняемых признали свою вину в полном объеме. 

Жительницу Ростовской области будут судить за попытки убийства мужчин
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Теперь дело направили в суд, максимальное наказание составляет 15 лет колонии. Обвиняемым сейчас 23 и 28 лет. 

Ранее стало известно, что жительницу Ростовской области будут судить за попытки убийства мужчин.

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