Исполняющим обязанности главного тренера ГК «Ростов-Дон» назначили Евгения Трефилова

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В субботу, 1 апреля, стало известно, что в тренерский состав гандбольного клуба «Ростов-Дон» вошел Евгений Трефилов, назначенный исполняющим обязанности главного тренера.
В клубе добавили, Что Трефилов является заслуженным тренером России, под чьим руководством женская сборная впервые смогла завоевать олимпийское золото. Наставничество звездного тренера также принесло сборной серебро на Олимпийских играх 2008 года, а также победы на чемпионатах мира в 2001, 2004, 2007 и 2009 годах и другие значимые достижения.
Евгений Трефилов начнет работу с командой во второй декаде апреля, что позволит подготовить игроков к матчу с ЦСКА.
«Теперь Ростов в порядке… С таким тренер только выигрывать…», «Боже! Пусть это будет правдой!», — обрадовались за игроков болельщики в соцсетях, однако большинство фанатов гандбола предполагают, что это назначение является не более чем первоапрельской шуткой. Данные уточняются.
Ранее власти объявили, что построят физкультурно-оздоровительный комплекс рядом с гребным каналом «Дон».