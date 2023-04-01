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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Исполняющим обязанности главного тренера ГК «Ростов-Дон» назначили Евгения Трефилова

1 апреля 2023, 11:27
Фото: Гандбольный клуб «Ростов-Дон»
Исполняющим обязанности главного тренера ГК «Ростов-Дон» назначили Евгения Трефилова. Фото для иллюстрации
Исполняющим обязанности главного тренера гандбольного клуба «Ростов-Дон» стал заслуженный тренер России Евгений Трефилов, об этом сообщила пресс-служба клуба.

В субботу, 1 апреля, стало известно, что в тренерский состав гандбольного клуба «Ростов-Дон» вошел Евгений Трефилов, назначенный исполняющим обязанности главного тренера.

В клубе добавили, Что Трефилов является заслуженным тренером России, под чьим руководством женская сборная впервые смогла завоевать олимпийское золото. Наставничество звездного тренера также принесло сборной серебро на Олимпийских играх 2008 года, а также победы на чемпионатах мира в 2001, 2004, 2007 и 2009 годах и другие значимые достижения.

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Евгений Трефилов начнет работу с командой во второй декаде апреля, что позволит подготовить игроков к матчу с ЦСКА.

«Теперь Ростов в порядке… С таким тренер только выигрывать…», «Боже! Пусть это будет правдой!», — обрадовались за игроков болельщики в соцсетях, однако большинство фанатов гандбола предполагают, что это назначение является не более чем первоапрельской шуткой. Данные уточняются.

Ранее власти объявили, что построят физкультурно-оздоровительный комплекс рядом с гребным каналом «Дон».

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