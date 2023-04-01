Исполняющим обязанности главного тренера ГК «Ростов-Дон» назначили Евгения Трефилова

В клубе добавили, Что Трефилов является заслуженным тренером России, под чьим руководством женская сборная впервые смогла завоевать олимпийское золото. Наставничество звездного тренера также принесло сборной серебро на Олимпийских играх 2008 года, а также победы на чемпионатах мира в 2001, 2004, 2007 и 2009 годах и другие значимые достижения.