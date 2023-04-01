Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:59
В понедельник, 3 апреля, света не будет на следующих улицах: Филимоновская, Эстонская, 1-й переулок, Сиверса, Ульяновская, Донская, переулке Газетный, Лисичанская, Ногинская, Куприна, Лескова, Гомельская и Алма-Атинская.
Во вторник электричество отключат на улицах Тюхряева, Буйнакская, 28-я линия, 30-я линия, 32-я линия, Ульяновская, Донская, пер. Газетный и Баумана.
В среду ограничения введут на улицах 19-я линия, 21-я линия, 1-я Пролетарская, Журавлева, Очаковская, Красных Зорь, Петровская, Станиславского и Социалистическая.
В четверг без света останутся жители Кагальницкой, Тюхряева, Рябышева, Вити Черевичкина, 34-я линия, 36-я линия и 38-я линия.
В пятницу электричество отключат на улицах Инструментальная, пер. Сборный, пер. Деревообделочный, Промышленная, Металлургическая, Новая, Селиванова, Ищенко, Ивахненко, проспекте Шолохова и переулке Бакинский.
Ранее более 24 тысяч человек оставались без света в донском регионе после снегопада. Это коснулось нескольких населенных пунктов.