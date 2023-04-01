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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 3 и по 9 апреля

1 апреля 2023, 04:54
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону из-за технических работ на оборудовании будут отключать электричество в разных частях города с 3 по 9 апреля, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 3 апреля, света не будет на следующих улицах: Филимоновская, Эстонская, 1-й переулок, Сиверса, Ульяновская, Донская, переулке Газетный, Лисичанская, Ногинская, Куприна, Лескова, Гомельская и Алма-Атинская.

Во вторник электричество отключат на улицах Тюхряева, Буйнакская, 28-я линия, 30-я линия, 32-я линия, Ульяновская, Донская, пер. Газетный и Баумана.

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В среду ограничения введут на улицах 19-я линия, 21-я линия, 1-я Пролетарская, Журавлева, Очаковская, Красных Зорь, Петровская, Станиславского и Социалистическая.

В четверг без света останутся жители Кагальницкой, Тюхряева, Рябышева, Вити Черевичкина, 34-я линия, 36-я линия и 38-я линия.

В пятницу электричество отключат на улицах Инструментальная, пер. Сборный, пер. Деревообделочный, Промышленная, Металлургическая, Новая, Селиванова, Ищенко, Ивахненко, проспекте Шолохова и переулке Бакинский.

Ранее более 24 тысяч человек оставались без света в донском регионе после снегопада. Это коснулось нескольких населенных пунктов.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Электричество
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