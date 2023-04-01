Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В ночь на 2 апреля температура воздуха может упасть до минус четырех градусов. Днем средняя температура будет составлять 11 градусов, местами воздух прогреется до 16 градусов.
По прогнозам синоптиков, ночью могут выпасть снег с дождем и усилится ветер.
На следующей неделе с 5 апреля ожидается дождливая погода, которая сохранится в течение нескольких дней.
Напомним, что из-за выпавшего 30 марта снега образовалась пробка длиной 100 километров на трассе М-4 «Дон». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.