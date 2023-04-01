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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Минусовые температуры ударят по всей Ростовской области до утра 2 апреля

1 апреля 2023, 07:03
Фото: 1mi
В Ростовской области в начале апреля ожидаются заморозки с температурой до минус четырех градусов, сообщили синоптики.

В ночь на 2 апреля температура воздуха может упасть до минус четырех градусов. Днем средняя температура будет составлять 11 градусов, местами воздух прогреется до 16 градусов.

По прогнозам синоптиков, ночью могут выпасть снег с дождем и усилится ветер.

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На следующей неделе с 5 апреля ожидается дождливая погода, которая сохранится в течение нескольких дней.

Напомним, что из-за выпавшего 30 марта снега образовалась пробка длиной 100 километров на трассе М-4 «Дон». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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