«Минуту едем, 20 — стоим»: автомобилисты сообщают о пробках на М-4 «Дон» 1 апреля

«Въезжаем в Каменск-Шахтинский, то стоим, то едем. Пробка», «Походу мы тоже сейчас добавим пробки возле Глубокого. Вариантов особо не вижу, если М-4 стоит», «Перед Каменск-Шахтинский в сторону Ростова пробка, все стоят глухо километров 10», «Все стоит в сторону Ростова. Начинается перед Каменском-Шахтинским. И за ним тоже», — рассказали водители в чате.