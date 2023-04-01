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«Минуту едем, 20 — стоим»: автомобилисты сообщают о пробках на М-4 «Дон» 1 апреля

1 апреля 2023, 12:26
Фото: t.me/trassam4don
«Минуту едем, 20 — стоим»: автомобилисты сообщают о пробках на М-4 «Дон» 1 апреля

Автомобилисты сообщают о 30-километровой пробке на трассе М-4 «Дон» под Каменском

В Каменском районе Ростовской области уже третий день сохраняется затруднение движение на участке М-4 «Дон», в настоящий момент протяженность пробки составляет 30 километров, об этом сообщили автомобилисты и сервис «Яндекс. Карты».

Напомним, последние двое суток на участке трассы М-4 «Дон» после прошедшего снегопада сохранялась напряженная дорожная ситуация, в заторе застряли более тысячи автомобилей, и хотя к настоящему моменту снег уже растаял — на дороге все еще сохраняются пробки.

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Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты» от Глубокого до моста через Северский Донец в направлении Ростова возникла огромная восьмибалльная пробка протяженностью около 30 километров.

Фото: Яндекс. Карты

«От Глубокого до Каменска-Шахтинского М-4 стоит, одну минуту едем, 20 минут стоим. Навигатор рисует в объезд через Астахов, Масловку. Так что если вы на легковой, по М-4 ехать не нужно», — сообщили автомобилисты в чате трассы М-4 «Дон».

«Въезжаем в Каменск-Шахтинский, то стоим, то едем. Пробка», «Походу мы тоже сейчас добавим пробки возле Глубокого. Вариантов особо не вижу, если М-4 стоит», «Перед Каменск-Шахтинский в сторону Ростова пробка, все стоят глухо километров 10», «Все стоит в сторону Ростова. Начинается перед Каменском-Шахтинским. И за ним тоже», — рассказали водители в чате.

«946-й километр мертво стоит», — добавили автомобилисты.

Ранее пробки в Каменском районе объяснили ремонтными работами.

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