«Минуту едем, 20 — стоим»: автомобилисты сообщают о пробках на М-4 «Дон» 1 апреля

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Напомним, последние двое суток на участке трассы М-4 «Дон» после прошедшего снегопада сохранялась напряженная дорожная ситуация, в заторе застряли более тысячи автомобилей, и хотя к настоящему моменту снег уже растаял — на дороге все еще сохраняются пробки.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты» от Глубокого до моста через Северский Донец в направлении Ростова возникла огромная восьмибалльная пробка протяженностью около 30 километров.
«От Глубокого до Каменска-Шахтинского М-4 стоит, одну минуту едем, 20 минут стоим. Навигатор рисует в объезд через Астахов, Масловку. Так что если вы на легковой, по М-4 ехать не нужно», — сообщили автомобилисты в чате трассы М-4 «Дон».
«Въезжаем в Каменск-Шахтинский, то стоим, то едем. Пробка», «Походу мы тоже сейчас добавим пробки возле Глубокого. Вариантов особо не вижу, если М-4 стоит», «Перед Каменск-Шахтинский в сторону Ростова пробка, все стоят глухо километров 10», «Все стоит в сторону Ростова. Начинается перед Каменском-Шахтинским. И за ним тоже», — рассказали водители в чате.
«946-й километр мертво стоит», — добавили автомобилисты.