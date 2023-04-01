Водители рассказали, что протяженность пробки в Каменском районе днем 1 апреля составила около 30 километров. Затруднение движение наблюдалось на участке от Глубокого до моста через Северский Донец в пригороде Каменска-Шахтинского. И если водители, двигающиеся в сторону Москвы, могли спокойно проехать участок, то направление на Ростов застыло в восьмибалльных пробках.