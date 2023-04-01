Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Ехать нельзя стоять
В Ростовской области даже после улучшения погодных условий продолжает сохраняться серьезная пробка на М-4 «Дон».
Водители рассказали, что протяженность пробки в Каменском районе днем 1 апреля составила около 30 километров. Затруднение движение наблюдалось на участке от Глубокого до моста через Северский Донец в пригороде Каменска-Шахтинского. И если водители, двигающиеся в сторону Москвы, могли спокойно проехать участок, то направление на Ростов застыло в восьмибалльных пробках.
По словам автомобилистов, ситуация настолько тяжелая, что на одну минуту свободного проезда приходятся 20 минут простоя.
«Так что если вы на легковой, по М-4 ехать не нужно», — предупредили водители из пробки других автомобилистов в чате трассы М-4 «Дон».
Очень слабенько
На последнем заседании в администрации города сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко подверг критике работу начальника управления торговли и бытового обслуживания города Алексея Зайдлина.
Причиной этого стал отчет Зайдлина о том, что за истекшие три месяца 2023 года управление смогло изъять всего 818 пачек контрафактной табачной продукции у торговых точек на территории города.
Главу администрации Ростова удивило, что за месяцы работы проверяющие изъяли всего 1,5 коробки сигарет, учитывая, что на территории города продают довольного много контрафактного алкоголя и другой продукции, чья подлинность находится под сомнением.
«А то, что вы доложили — это очень и очень слабенько. Надеюсь, вы выводы сделаете», — добавил в заключение сити-менеджер.
И снова холода
Синоптики рассказали, что, несмотря на потепление, в середине следующей рабочей неделе ростовчан вновь ожидает резкое падение температуры, которое будет сопровождаться сильным ветром и дождями.
Так метеорологи предупредили, что на выходных воздух может прогреться до +15 градусов, однако в понедельник, 3 апреля, пойдут дожди.
Воздух продолжит прогреваться вплоть до среды, однако к вечеру вторника в Ростове ухудшится погода — будет дуть сильный ветер и начнутся дожди, которые будут лить несколько дней.
В пятницу, 7 апреля, столбики термометров не поднимутся выше +9 градусов, сколько продлится период похолодания пока прогнозировать проблематично.