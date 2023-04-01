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Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

На ремонт дороги из Ростова в Новошахтинск выделили более 257,7 миллиона рублей

1 апреля 2023, 16:12
Фото: pxhere.com
На ремонт дороги из Ростова в Новошахтинск выделили более 257,7 миллиона рублей
В Ростовской области на ремонт участков автодороги «г.Ростов-на-Дону — сл.Родионово-Несветайская — г. Новошахтинск» выделили более 257,7 миллиона рублей, сведения об этом появились на портале Госзакупки.

В четверг, 30 марта, Минтранс Ростовской области объявил открытый конкурс для поиска подрядчиков, которые проведут капитальный ремонт в Родионово-Несветайском районе на участках трассы с 49-го по 51-й и с 53-го по 55-й километры дороги «г.Ростов-на-Дону — сл.Родионово-Несветайская — г. Новошахтинск». Максимальная стоимость контракта составила 257,78 миллиона рублей.

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От подрядчика требуется до 30 ноября 2023 года привести в порядок земляное полотно, дорожную одежду, заменить или отремонтировать барьерные ограждения, сигнальные столбики, дорожные знаки, освещение, водопропускные трубы и установить измерительный комплекс с видеофиксацией.

Заявки на участие в тендере будут принимать до 14 апреля, победителя выберут через пять дней.

Ранее донские компании по ремонту дорог уличили в картельном сговоре на 24 миллиарда рублей.

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