На ремонт дороги из Ростова в Новошахтинск выделили более 257,7 миллиона рублей

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
В четверг, 30 марта, Минтранс Ростовской области объявил открытый конкурс для поиска подрядчиков, которые проведут капитальный ремонт в Родионово-Несветайском районе на участках трассы с 49-го по 51-й и с 53-го по 55-й километры дороги «г.Ростов-на-Дону — сл.Родионово-Несветайская — г. Новошахтинск». Максимальная стоимость контракта составила 257,78 миллиона рублей.
От подрядчика требуется до 30 ноября 2023 года привести в порядок земляное полотно, дорожную одежду, заменить или отремонтировать барьерные ограждения, сигнальные столбики, дорожные знаки, освещение, водопропускные трубы и установить измерительный комплекс с видеофиксацией.
Заявки на участие в тендере будут принимать до 14 апреля, победителя выберут через пять дней.
Ранее донские компании по ремонту дорог уличили в картельном сговоре на 24 миллиарда рублей.