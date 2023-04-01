На ремонт дороги из Ростова в Новошахтинск выделили более 257,7 миллиона рублей

В четверг, 30 марта, Минтранс Ростовской области объявил открытый конкурс для поиска подрядчиков, которые проведут капитальный ремонт в Родионово-Несветайском районе на участках трассы с 49-го по 51-й и с 53-го по 55-й километры дороги «г.Ростов-на-Дону — сл.Родионово-Несветайская — г. Новошахтинск». Максимальная стоимость контракта составила 257,78 миллиона рублей.