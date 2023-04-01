Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
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Updated Сегодня, 11:49
В субботу, 1 апреля, около 09.00 мск на 1091-м километре М-4 «Дон» на обходе Ростова произошла авария с участием двух тяжеловозов.
Сообщается, что 59-летний водитель ехал на «КамАЗ» и не выбрал безопасную дистанцию с попутным «КамАЗом», за рулем которого также находился 1964 года рождения.
Автомобили столкнулись и получили серьезные механические повреждения, однако оба водителя остались целы и чудом не пострадали.
Ранее в Ростовской области водитель легковушки отправился в больницу, протаранив грузовик DAF.