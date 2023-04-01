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Под Батайском 1 апреля на М-4 «Дон» столкнулись два «КамАЗа»

1 апреля 2023, 11:47
Фото: pxhere.com
Под Батайском 1 апреля на М-4 “Дон” водители чудом уцелели после аварии с двумя “КамАЗами”. Фото для иллюстрации
В Ростовской области на обходе Ростова-на-Дону произошло столкновения двух большегрузов, подробностями поделились в пресс-службе донского УГИБДД.

В субботу, 1 апреля, около 09.00 мск на 1091-м километре М-4 «Дон» на обходе Ростова произошла авария с участием двух тяжеловозов.

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Сообщается, что 59-летний водитель ехал на «КамАЗ» и не выбрал безопасную дистанцию с попутным «КамАЗом», за рулем которого также находился 1964 года рождения.

Автомобили столкнулись и получили серьезные механические повреждения, однако оба водителя остались целы и чудом не пострадали.

Ранее в Ростовской области водитель легковушки отправился в больницу, протаранив грузовик DAF.

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