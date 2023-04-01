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Президент Зеленский ввел санкции против 33 граждан России

1 апреля 2023, 13:43
Фото: www.donland.ru
Президент Зеленский ввел санкции против двух компаний из Ростовской области

Президент Зеленский ввел санкции против двух донских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 33 российских граждан и 225 компаний, две из них находятся в Ростовской области, об этом рассказал портал «Новые известия».

В субботу, 1 апреля, на портале президента Украины Владимира Зеленского опубликовали списки, согласно которым правительство ввело санкции в отношении 33 российских граждан и 225 компаний.

Сообщается, что физлицам заблокируют активы на 10 лет, а также запретят торговые операции, аннулируют лицензии и введут другие ограничения деятельности.

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Кроме того, в списках юрлиц, попавших под санкции Украины, оказались и две донские компании, а именно федеральное казенное предприятие «Комбинат Каменский» и АО «Каменскволокно», расположенные в Ростовской области. Теперь им заблокируют активы, заморозят торговые операции, запретят выводить капитал за пределы страны, аннулируют лицензии, а также запретят ввозить товары в Украину.

Однако санкции вряд ли окажут значительное влияние на деятельность компаний, так как, согласно сервису Basis, АО «Каменскволокно» ведет торговлю с КНР, Индией, Молдовой, ФРГ, Монголией и Италией, а ФКП «Комбинат „Каменский“» присутствует на рынке Узбекистана.

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