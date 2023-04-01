Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
В субботу, 1 апреля, на портале президента Украины Владимира Зеленского опубликовали списки, согласно которым правительство ввело санкции в отношении 33 российских граждан и 225 компаний.
Сообщается, что физлицам заблокируют активы на 10 лет, а также запретят торговые операции, аннулируют лицензии и введут другие ограничения деятельности.
Кроме того, в списках юрлиц, попавших под санкции Украины, оказались и две донские компании, а именно федеральное казенное предприятие «Комбинат Каменский» и АО «Каменскволокно», расположенные в Ростовской области. Теперь им заблокируют активы, заморозят торговые операции, запретят выводить капитал за пределы страны, аннулируют лицензии, а также запретят ввозить товары в Украину.
Однако санкции вряд ли окажут значительное влияние на деятельность компаний, так как, согласно сервису Basis, АО «Каменскволокно» ведет торговлю с КНР, Индией, Молдовой, ФРГ, Монголией и Италией, а ФКП «Комбинат „Каменский“» присутствует на рынке Узбекистана.