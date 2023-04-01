Кроме того, в списках юрлиц, попавших под санкции Украины, оказались и две донские компании, а именно федеральное казенное предприятие «Комбинат Каменский» и АО «Каменскволокно», расположенные в Ростовской области. Теперь им заблокируют активы, заморозят торговые операции, запретят выводить капитал за пределы страны, аннулируют лицензии, а также запретят ввозить товары в Украину.