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Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Пробка длиной 35 км появилась на трассе М-4 «Дон» днем с 1 апреля

1 апреля 2023, 09:11
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» образовалась серьезная пробка в несколько десятков километров, следует из данных онлайн-карт.

Затор начинается в районе поселка Глубокий и продолжается до Каменска-Шахтинского в сторону Ростова. Длина пробки превышает 35 километров.

На карте стоит значок, что сейчас проводятся дорожные работы. В обратную сторону движение полностью свободно.

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Напомним, что 30 марта из-за выпавшего снега начался транспортный коллапс на М-4 «Дон», спровоцировавший затор длиной 100 километров. Тысячам водителей пришлось ночевать в машинах.

О том, как люди это пережили, читайте в материале RostovGazeta.

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