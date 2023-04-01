Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Затор начинается в районе поселка Глубокий и продолжается до Каменска-Шахтинского в сторону Ростова. Длина пробки превышает 35 километров.
На карте стоит значок, что сейчас проводятся дорожные работы. В обратную сторону движение полностью свободно.
Напомним, что 30 марта из-за выпавшего снега начался транспортный коллапс на М-4 «Дон», спровоцировавший затор длиной 100 километров. Тысячам водителей пришлось ночевать в машинах.
О том, как люди это пережили, читайте в материале RostovGazeta.