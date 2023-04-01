Строители сообщили, что этот проект по темпам строительства превзошел Всесоюзные стройки и был возведен всего за 107 дней. Для этого к работам привлекли десятки тысяч рабочих, инженеров, персонал четырех трубопрокатных заводов, а также РЖД и Россети, обеспечившие доставку труб и электроснабжение стройки.