Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Напомним, недавно премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что строительство водовода из Ростовской области в Донбасс закончат до апреля.
И вот 31 марта пресс-служба Военстроя объявила о запуске насосной станции водовода «Дон — Северский Донец — Донбасс». Сейчас на объекте предстоит провести работы по поэтапному наполнению водой резервуаров, а также провести настройку оборудования вместе с гидравлическими испытаниями.
Строители сообщили, что этот проект по темпам строительства превзошел Всесоюзные стройки и был возведен всего за 107 дней. Для этого к работам привлекли десятки тысяч рабочих, инженеров, персонал четырех трубопрокатных заводов, а также РЖД и Россети, обеспечившие доставку труб и электроснабжение стройки.
«Все системы водовода продублированы, их будут тестировать в разных режимах, чтобы не было сбоев. Вначале задействуют одну нитку водовода. С вводом в строй второй Донбасс будет получать до 300 тысяч кубометров воды в сутки», — сказано в сообщении.