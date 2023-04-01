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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Рабочие запустили первую насосную станцию на водоводе из Ростовской области в Донбасс

1 апреля 2023, 14:08
Фото: telegram "Военстрой"
Рабочие запустили первую насосную станцию на водоводе из Ростовской области в Донбасс
Рабочие объявили о завершении строительства водовода из Ростовской области в Донбасс и запуске первой насосной станции, подробностями поделилась пресс-служба Военстроя.

Напомним, недавно премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что строительство водовода из Ростовской области в Донбасс закончат до апреля.

И вот 31 марта пресс-служба Военстроя объявила о запуске насосной станции водовода «Дон — Северский Донец — Донбасс». Сейчас на объекте предстоит провести работы по поэтапному наполнению водой резервуаров, а также провести настройку оборудования вместе с гидравлическими испытаниями.

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Строители сообщили, что этот проект по темпам строительства превзошел Всесоюзные стройки и был возведен всего за 107 дней. Для этого к работам привлекли десятки тысяч рабочих, инженеров, персонал четырех трубопрокатных заводов, а также РЖД и Россети, обеспечившие доставку труб и электроснабжение стройки.

«Все системы водовода продублированы, их будут тестировать в разных режимах, чтобы не было сбоев. Вначале задействуют одну нитку водовода. С вводом в строй второй Донбасс будет получать до 300 тысяч кубометров воды в сутки», — сказано в сообщении.

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