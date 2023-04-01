РЭО: Необходимо усилить контроль над соблюдением правил накопления золы

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Такой инициативе предшествовал рост в стране количества сообщений о возгораниях мусоровозов, контейнеров, жилых строений, которые вызваны неправильным обращением с горячей тлеющей золой. Об этом информирует newsnn.ru.
Следует отметить, что много таких случаев было зафиксировано в период с февраля по март в Удмуртии, Хакасии, Бурятии, в Еврейской автономной области, в Забайкалье и Алтайском крае, а также на Дальнем Востоке.
Известно, что зола остается пожароопасной в течение суток и более из-за мельчайших частиц, способных разогреть до тления уже остывшие угли. Нередко сжигание твердого топлива становится основной причиной возгорания мусорных баков и мусоровозов. Как правило, возгорания случаются в частном жилом секторе и представляют угрозу для зданий.
Часто жители высыпают еще тлеющую золу прямо в баки, предназначенные для ТКО, в результате чего происходит возгорание ТКО. Такие отходы, загруженные в мусоровоз, способны привести к возгоранию техники. Кроме того, есть риск того, что огонь перекинется на машины и объекты складирования, которые находятся рядом.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил: чтобы предотвратить случайные возгорания, требуется оборудование отдельных участков складирования золы в районах с жилой застройкой, где используется печное отопление. Важна и сознательность каждого гражданина в вопросах грамотной утилизации отходов. Он также напомнил, что каждый год в стране формируется более 20 млн тонн золошлаковых ТКО. В связи с этим в рамках утвержденного российским правительством комплексного плана к 2035 году утилизация отходов угольных электростанций и котельных должна составить не менее 50%. Это позволит заместить до 15 миллионов тонн природных ресурсов за счет вторичного использования золошлакового сырья. Вовлекать в хозяйственный оборот необходимо золу, которая образовалась в домашних хозяйствах и на объектах малой теплоэнергетики.
Зола с объектов теплоэнергетики, размещенная в необорудованных местах, потенциально пожароопасна. Такой способ обращения с золошлаковыми отходами считается недобросовестным. В связи с этим РЭО предлагает обеспечивать охлаждение золы и ее правильное хранение в отдельных контейнерах вдали от горючих материалов.