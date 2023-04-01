РЭО: Необходимо усилить контроль над соблюдением правил накопления золы

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил: чтобы предотвратить случайные возгорания, требуется оборудование отдельных участков складирования золы в районах с жилой застройкой, где используется печное отопление. Важна и сознательность каждого гражданина в вопросах грамотной утилизации отходов. Он также напомнил, что каждый год в стране формируется более 20 млн тонн золошлаковых ТКО. В связи с этим в рамках утвержденного российским правительством комплексного плана к 2035 году утилизация отходов угольных электростанций и котельных должна составить не менее 50%. Это позволит заместить до 15 миллионов тонн природных ресурсов за счет вторичного использования золошлакового сырья. Вовлекать в хозяйственный оборот необходимо золу, которая образовалась в домашних хозяйствах и на объектах малой теплоэнергетики.