Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:44
В субботу и воскресенье в городе будет облачно с максимальной температурой 15 градусов. Скорость ветра увеличится до четырех метров в секунду.
В понедельник пройдут дожди, которые завершатся ближе к вечеру. Столбики термометров покажут 15 градусов.
Во вторник осадков не ожидается, а воздух прогреется до 19 градусов. В среду, 5 апреля, начнутся дожди, которые будут продолжаться несколько дней.
К пятнице в Ростове может похолодать до 13 градусов, осадки в этот период не прекратятся.
Напомним, что выпавший 30 марта снег вызвал транспортный коллапс на трассе М-4 «Дон».