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Posted Сегодня, 04:40

Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

Ростовчан предупредили о начале сезона дождей с 5 апреля

1 апреля 2023, 04:40
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в начале апреля ожидаются несколько дождливых дней, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу и воскресенье в городе будет облачно с максимальной температурой 15 градусов. Скорость ветра увеличится до четырех метров в секунду. 

В понедельник пройдут дожди, которые завершатся ближе к вечеру. Столбики термометров покажут 15 градусов.

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Во вторник осадков не ожидается, а воздух прогреется до 19 градусов. В среду, 5 апреля, начнутся дожди, которые будут продолжаться несколько дней.

К пятнице в Ростове может похолодать до 13 градусов, осадки в этот период не прекратятся.

Напомним, что выпавший 30 марта снег вызвал транспортный коллапс на трассе М-4 «Дон».

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