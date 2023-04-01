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Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Ростовчанам рассказали, когда начнутся похолодания в апреле

1 апреля 2023, 10:37
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на следующей неделе ожидаются резкие похолодания, предупредили синоптики.

В субботу и воскресенье температура может подняться до 15 градусов и будет облачно. В понедельник станет немного теплее, но пройдут дожди.

Осадки прекратятся во вторник, когда воздух прогреется до 18 градусов, но ветер усилится до четырех метров в секунду. Со среды начнутся дожди, которые не прекратятся в течение нескольких дней.

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В пятницу, 7 апреля, начнется похолодание и максимальная температура не поднимется выше 9 градусов. Ветер в это время может немного стихнуть. 

Напомним, что в конце марта из-за выпавшего снега без электричества оставались более 35 тысяч местных жителей. В данный момент проблема устранена

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