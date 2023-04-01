Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
В субботу и воскресенье температура может подняться до 15 градусов и будет облачно. В понедельник станет немного теплее, но пройдут дожди.
Осадки прекратятся во вторник, когда воздух прогреется до 18 градусов, но ветер усилится до четырех метров в секунду. Со среды начнутся дожди, которые не прекратятся в течение нескольких дней.
В пятницу, 7 апреля, начнется похолодание и максимальная температура не поднимется выше 9 градусов. Ветер в это время может немного стихнуть.
Напомним, что в конце марта из-за выпавшего снега без электричества оставались более 35 тысяч местных жителей. В данный момент проблема устранена.