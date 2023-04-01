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Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Ростовчане заявили о падающих кирпичах со стройки на улице Береговой

1 апреля 2023, 07:41
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону со стройки на улице Береговой падают различные предметы на проезжую часть, сообщил местный житель в сервисе «Благоустройство города».

По словам очевидцев, строительные материалы падают на проезжую часть, представляя опасность для прохожих и автомобилей. Горожанин в своей жалобе указал, что с верхних этажей здания падают кирпичи и раствор.

«Установленную сетку ограждения, которая должна была улавливать падающие материалы, сняли, и теперь опасность увеличилась», — написал автор.

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Он просит соответствующие службы принять необходимые меры. На данный момент ответа властей не поступало.

Ранее две стены обрушились в результате пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове.

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