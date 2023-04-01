Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
По словам очевидцев, строительные материалы падают на проезжую часть, представляя опасность для прохожих и автомобилей. Горожанин в своей жалобе указал, что с верхних этажей здания падают кирпичи и раствор.
«Установленную сетку ограждения, которая должна была улавливать падающие материалы, сняли, и теперь опасность увеличилась», — написал автор.
Он просит соответствующие службы принять необходимые меры. На данный момент ответа властей не поступало.
Ранее две стены обрушились в результате пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове.