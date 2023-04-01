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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Ростовчанка Полина Диброва получила травму лица из-за iPhone

1 апреля 2023, 06:35
Фото: 1mi
Модель Полина Диброва из Ростова-на-Дону пострадала из-за упавшего на нее iPhone, сообщила она в соцсетях.

По ее словам, она лежала на диване и держала телефон над лицом, который в итоге выронила. Из-за этого у нее появился синяк под глазом.

«Это произошло каким-то невероятным образом. Я стала жертвой iPhone, но, что делать», — рассказала модель.

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На поврежденный участок кожи она нанесла заживляющую мазь.

Ранее ростовчане раскритиковали модель Диброву за очень откровенные фотографии. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Происшествие#Илья Протвинов
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