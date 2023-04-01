Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
По ее словам, она лежала на диване и держала телефон над лицом, который в итоге выронила. Из-за этого у нее появился синяк под глазом.
«Это произошло каким-то невероятным образом. Я стала жертвой iPhone, но, что делать», — рассказала модель.
На поврежденный участок кожи она нанесла заживляющую мазь.
Ранее ростовчане раскритиковали модель Диброву за очень откровенные фотографии. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.