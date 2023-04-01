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Published Сегодня, 04:48

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Updated Сегодня, 04:50

Ростовский депутат Бородай предрек отток добровольцев из зоны СВО

1 апреля 2023, 04:48
Фото: 1MI
Ростовский депутат Бородай предрек отток добровольцев из зоны СВО
Министерство обороны России опубликовало новый приказ, регламентирующий набор добровольцев, его в своем Telegram-канале прокомментировал депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Министерство обороны России выпустило приказ, регламентирующий набор в добровольцы. Опубликования документа ждали многие политики и общественники. Однако приказ породил поток новых вопросов и дискуссий.

Теперь в добровольцы можно попасть только через военные комиссариаты. Также стать добровольцев не могут те граждане, которые не прошли срочную службу в армии. Обязателен для них теперь и паспорт гражданина России.

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Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай, комментируя приказ, заявил, что если всего нормы будут воплощены в жизнь, может произойти отток добровольцев. По его словам, нововведения приведут «не к мгновенному, но медленному исчезновению добровольческого движения».

Ранее губернатору Василию Голубеву предложили платить 150 тысяч добровольцам из Ростовской области за участие в СВО.

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