Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В апреле в Ростовской области среднемесячная температура и количество осадков будут в пределах нормы. В первой половине месяца температура составит от +3 до +8 градусов в ночное время и от +11 до +15 градусов в дневное.
Однако, при появлении холодных масс, столбик термометра может опуститься до -5 градусов. Назарова рассказала изданию Bloknot-rostov, что вторая половина месяца будет отличаться нарастанием тепла, и к концу месяца воздух прогреется до +27 градусов.
Напомним, что выпавший 30 марта в регионе снег стал причиной больших проблем для местных жителей. Около 35 тысяч человек оставались без света, а тысячи водителей оказались заблокированы на трассе М-4 «Дон».