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Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Синоптик Назарова предупредила ростовчан о заморозках в апреле

1 апреля 2023, 05:34
Фото: 1mi
В Ростовской области в апреле стоит готовиться к ночным заморозкам и теплой погоде в дневное время, сообщила представитель Гидрометцентра Елена Назарова.

В апреле в Ростовской области среднемесячная температура и количество осадков будут в пределах нормы. В первой половине месяца температура составит от +3 до +8 градусов в ночное время и от +11 до +15 градусов в дневное.

Однако, при появлении холодных масс, столбик термометра может опуститься до -5 градусов. Назарова рассказала изданию Bloknot-rostov, что вторая половина месяца будет отличаться нарастанием тепла, и к концу месяца воздух прогреется до +27 градусов.

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Напомним, что выпавший 30 марта в регионе снег стал причиной больших проблем для местных жителей. Около 35 тысяч человек оставались без света, а тысячи водителей оказались заблокированы на трассе М-4 «Дон».

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