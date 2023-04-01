Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Глава управления рассказал, что в 2023 году в городе изъяли 818 пачек контрафактных сигарет. На что Логвиненко спросил у него, много это или мало.
«За три месяца мы изъяли полторы коробки сигарет на весь город-миллионник. Мы же понимаем, что у нас гораздо больше контрафактной продукции», — подчеркнул сити-менеджер.
Он добавил, что Зайдлин в своем докладе ничего не сказал о контрафактном алкоголе и другой подобной продукции. По его словам, город не дорабатывает с точки зрения взаимодействия с полицией по этим вопросам.
«А то, что вы доложили — это очень и очень слабенько. Надеюсь, вы выводы сделаете», — подытожил сити-менеджер.
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