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Сити-менеджер Ростова Логвиненко раскритиковал итоги работы главы управления торговли

1 апреля 2023, 10:53
Фото: 1mi
Главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко не устроили результаты работы руководителя управления торговли и бытового обслуживания города Алексея Зайдлина, прозвучало на заседании.

Глава управления рассказал, что в 2023 году в городе изъяли 818 пачек контрафактных сигарет. На что Логвиненко спросил у него, много это или мало.

«За три месяца мы изъяли полторы коробки сигарет на весь город-миллионник. Мы же понимаем, что у нас гораздо больше контрафактной продукции», — подчеркнул сити-менеджер.

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Он добавил, что Зайдлин в своем докладе ничего не сказал о контрафактном алкоголе и другой подобной продукции. По его словам, город не дорабатывает с точки зрения взаимодействия с полицией по этим вопросам.

«А то, что вы доложили — это очень и очень слабенько. Надеюсь, вы выводы сделаете», — подытожил сити-менеджер.

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