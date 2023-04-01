Стали известны причины пробки длиной 35 км на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
На автодороге М-4 «Дон» возникли затруднения с движением транспорта на 930-м километре из-за проведения ремонтных работ на мосту через реку «Северский Донец». В направлении Ростова-на-Дону машины проезжают по одной полосе, из-за сужения проезжей части автомобилисты едут плотным потоком на участке от 930 до 910 километра.
Направление движения в сторону Москвы осуществляется в штатном режиме. На месте проведения работ сотрудники ДПС помогают водителям.
«Автомобилистам необходимо соблюдать безопасную дистанцию и требования дорожных знаков», — сказано в сообщении.
Согласно данным онлайн-карт, длина затора составляет 35 километров.