Стали известны причины пробки длиной 35 км на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

На автодороге М-4 «Дон» возникли затруднения с движением транспорта на 930-м километре из-за проведения ремонтных работ на мосту через реку «Северский Донец». В направлении Ростова-на-Дону машины проезжают по одной полосе, из-за сужения проезжей части автомобилисты едут плотным потоком на участке от 930 до 910 километра.