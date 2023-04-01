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Published Сегодня, 09:55

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Updated Сегодня, 10:00

Стали известны причины пробки длиной 35 км на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

1 апреля 2023, 09:55
Фото: 1mi
В Ростовской области в субботу, 1 апреля, появились транспортные проблемы в Каменском районе из-за ремонтных работ, сообщили в УГИБДД по региону.

На автодороге М-4 «Дон» возникли затруднения с движением транспорта на 930-м километре из-за проведения ремонтных работ на мосту через реку «Северский Донец». В направлении Ростова-на-Дону машины проезжают по одной полосе, из-за сужения проезжей части автомобилисты едут плотным потоком на участке от 930 до 910 километра.

Пробка длиной 35 км появилась на трассе М-4 «Дон» днем с 1 апреля
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Направление движения в сторону Москвы осуществляется в штатном режиме. На месте проведения работ сотрудники ДПС помогают водителям.

«Автомобилистам необходимо соблюдать безопасную дистанцию и требования дорожных знаков», — сказано в сообщении.

Согласно данным онлайн-карт, длина затора составляет 35 километров.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Пробка
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