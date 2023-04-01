Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:39
Состоялось совещание в правительстве области, на котором обсуждалась реализация проекта обновления трамвайного сообщения в Ростове-на-Дону. Подготовительные работы уже перешли в активную фазу, и строительство с реконструкцией трамвайных путей начнется в апреле.
Первый этап проекта должен быть завершен уже в 2023 году, а всего будет построено и реконструировано 119 километров трамвайных линий. Строительный городок появится в микрорайоне Левенцовский.
Планируется проложить 6,3 километра одиночных трамвайных путей по улице Еременко от Малиновского до Жданова.
Кроме того, одним из направлений проекта модернизации электротранспорта является запуск нового вида общественного транспорта — электробусов. В этом году для Ростовской области планируется закупка 40 таких единиц транспорта.
Ранее «Синара» показала схему скоростного трамвая, который появится в Ростове в 2028 году.