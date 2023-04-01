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В «Ростове» после жалобы Карпина уволили агронома, работавшего в клубе больше 20 лет

1 апреля 2023, 08:51
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону потерял работу агроном Альберт Ченибалаян после жалобы футбольного тренера Валерия Карпина на качество газона на стадионе, сообщают СМИ.

После того, как главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал жалобы на качество газона на стадионе города после матча с «Уралом», агронома «Ростов-Арены» и «Олимпа-2» Альберта Ченибалаяна уволили. Он работал на этом посту с начала 2000-х годов.

Напомним, что встреча команд прошла 22 февраля в Ростове-на-Дону и закончилась со счетом 1:1. Карпин сильно раскритиковал качество газона на арене, заявив, что «бить вперед и все — больше на этом поле невозможно сделать».

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В начале марта «Ростов» объявил о поиске нового агронома на домашнюю арену. Альберт Ченибалаян заявил Matchtv, что его уволили из-за того, что, по их мнению, он подготовил ненадлежащее поле и редко появлялся на арене, но он не согласен с таким обвинением, так как считает, что поле было подготовлено наилучшим образом в текущих условиях.

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