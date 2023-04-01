Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
После того, как главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал жалобы на качество газона на стадионе города после матча с «Уралом», агронома «Ростов-Арены» и «Олимпа-2» Альберта Ченибалаяна уволили. Он работал на этом посту с начала 2000-х годов.
Напомним, что встреча команд прошла 22 февраля в Ростове-на-Дону и закончилась со счетом 1:1. Карпин сильно раскритиковал качество газона на арене, заявив, что «бить вперед и все — больше на этом поле невозможно сделать».
В начале марта «Ростов» объявил о поиске нового агронома на домашнюю арену. Альберт Ченибалаян заявил Matchtv, что его уволили из-за того, что, по их мнению, он подготовил ненадлежащее поле и редко появлялся на арене, но он не согласен с таким обвинением, так как считает, что поле было подготовлено наилучшим образом в текущих условиях.