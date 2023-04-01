В начале марта «Ростов» объявил о поиске нового агронома на домашнюю арену. Альберт Ченибалаян заявил Matchtv, что его уволили из-за того, что, по их мнению, он подготовил ненадлежащее поле и редко появлялся на арене, но он не согласен с таким обвинением, так как считает, что поле было подготовлено наилучшим образом в текущих условиях.