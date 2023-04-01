Пока еще не определена конечная дата повышения платы за капитальный ремонт в Ростовской области. Однако, по информации Dontr, пересмотр тарифа неизбежен, поскольку еще в прошлом году Минстрой России рекомендовал регионам пересмотреть методику расчета платы.