Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Пока еще не определена конечная дата повышения платы за капитальный ремонт в Ростовской области. Однако, по информации Dontr, пересмотр тарифа неизбежен, поскольку еще в прошлом году Минстрой России рекомендовал регионам пересмотреть методику расчета платы.
«Сейчас идет обсуждение внесенных предложений. По предварительным данным, размер взноса в донском регионе может составить 14,14 рубля за квадратный метр», — сказано в сообщении.
Врио директора НКО «Ростовский фонд содействия капитальному ремонту» Дарья Шереметьева рассказала, что плата за капремонт будет меняться в зависимости от изменения индекса потребительских цен. Владельцы квартир будут понимать, почему происходит повышение.
Ранее стало известно, что взносы за капремонт в Ростовской области с апреля повысят на 12%.