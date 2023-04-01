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Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

В Ростовской области поменяется методика расчета тарифа за капремонт

1 апреля 2023, 06:06
Фото: 1mi
В Ростовской области могут изменить методику расчета тарифа за капитальный ремонт в многоквартирных домах, пишут СМИ.

Пока еще не определена конечная дата повышения платы за капитальный ремонт в Ростовской области. Однако, по информации Dontr, пересмотр тарифа неизбежен, поскольку еще в прошлом году Минстрой России рекомендовал регионам пересмотреть методику расчета платы.

«Сейчас идет обсуждение внесенных предложений. По предварительным данным, размер взноса в донском регионе может составить 14,14 рубля за квадратный метр», — сказано в сообщении.

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Врио директора НКО «Ростовский фонд содействия капитальному ремонту» Дарья Шереметьева рассказала, что плата за капремонт будет меняться в зависимости от изменения индекса потребительских цен. Владельцы квартир будут понимать, почему происходит повышение.

Ранее стало известно, что взносы за капремонт в Ростовской области с апреля повысят на 12%.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Капремонт
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