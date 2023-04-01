В Ростовской области пьяный мужчина до смерти забил свою сожительницу

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Семикаракорский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области ведет расследование по делу, возбужденному в отношении 34-летнего жителя Усть-Донецкого района, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности гибель жертвы.
Следователи представили версию, согласно которой 28 марта между подозреваемым, находящимся под действием алкоголя, и его сожительницей вспыхнул конфликт. В итоге разгоряченный ссорой мужчина начал избивать 36-летнюю сожительницу по голове и туловищу, что привело к гибели женщины на месте происшествия от полученных ею травм.
В ходе допроса фигурант дела признался в содеянном, сообщается, что подозреваемый и раньше привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности. Сейчас дончанин находится под стражей, а следователи продолжают проводить необходимые мероприятия, чтобы установить обстоятельства преступления.
Ранее другой житель Семикаракорского района до смерти забил товарища металлической трубой.