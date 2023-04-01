В Ростовской области пьяный мужчина до смерти забил свою сожительницу

Следователи представили версию, согласно которой 28 марта между подозреваемым, находящимся под действием алкоголя, и его сожительницей вспыхнул конфликт. В итоге разгоряченный ссорой мужчина начал избивать 36-летнюю сожительницу по голове и туловищу, что привело к гибели женщины на месте происшествия от полученных ею травм.