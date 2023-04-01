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Published Сегодня, 18:10

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Updated Сегодня, 18:12

В Ставропольском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 балла

1 апреля 2023, 18:10
Фото: pxhere.com
В Ставропольском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 балла
В субботу, 1 апреля, власти Пятигорска и Железноводска сообщили о подземных толчках, подробностями поделился портал «Новые известия».

В субботу, 1 апреля, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал подземные толчки магнитудой 4,3 балла.

Спустя некоторое время власти Пятигорска и Железноводска сообщили, что в их городах также ощущалась сейсмическая активность.

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По словам мэра Пятигорска Дмитрия Ворошилова, он лично ощутил толчок и поручил подчиненным провести обследование на территории города. Пока нет никаких сообщений о повреждениях и возможных жертвах землетрясения.

Глава администрации Железноводска Евгений Бакулин заявил, что сейсмологи зафиксировали землетрясение с магнитудой 4,6 балла. Больше всего «трясло» жилой район Капельница, жители которой позвонили в диспетчерские службы 16 раз. Глава города призвал земляков внимательно следить за остановкой и покинуть здания при повторении толчков.

Ранее сейсмолог рассказал, почему ростовчанам не стоит опасаться землетрясений.

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