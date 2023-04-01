В Ставропольском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 балла

Глава администрации Железноводска Евгений Бакулин заявил, что сейсмологи зафиксировали землетрясение с магнитудой 4,6 балла. Больше всего «трясло» жилой район Капельница, жители которой позвонили в диспетчерские службы 16 раз. Глава города призвал земляков внимательно следить за остановкой и покинуть здания при повторении толчков.