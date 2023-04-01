В Ставропольском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 балла

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
В субботу, 1 апреля, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал подземные толчки магнитудой 4,3 балла.
Спустя некоторое время власти Пятигорска и Железноводска сообщили, что в их городах также ощущалась сейсмическая активность.
По словам мэра Пятигорска Дмитрия Ворошилова, он лично ощутил толчок и поручил подчиненным провести обследование на территории города. Пока нет никаких сообщений о повреждениях и возможных жертвах землетрясения.
Глава администрации Железноводска Евгений Бакулин заявил, что сейсмологи зафиксировали землетрясение с магнитудой 4,6 балла. Больше всего «трясло» жилой район Капельница, жители которой позвонили в диспетчерские службы 16 раз. Глава города призвал земляков внимательно следить за остановкой и покинуть здания при повторении толчков.
Ранее сейсмолог рассказал, почему ростовчанам не стоит опасаться землетрясений.