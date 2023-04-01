ДТП произошло 31 марта на автодороге А-270 «Новошахтинск-Майский» в Октябрьском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля «Шевроле Авео» не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик DAF с полуприцепом, которым управлял 42-летний водитель.