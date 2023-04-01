Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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ДТП произошло 31 марта на автодороге А-270 «Новошахтинск-Майский» в Октябрьском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля «Шевроле Авео» не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик DAF с полуприцепом, которым управлял 42-летний водитель.
В результате ДТП пострадал водитель «Шевроле Авео» и был госпитализирован. Известно, что раненому автолюбителю 40 лет.
Ранее стали известны подробности ДТП с участием маршрутки №85 и автобуса №7 в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.