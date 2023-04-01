rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Водитель протаранил фуру и попал в больницу в Ростовской области

1 апреля 2023, 09:44
Фото: 1mi
В Ростовской области водитель автомобиля врезался в грузовик и получил травмы, сообщили в УГИБДД по региону.

ДТП произошло 31 марта на автодороге А-270 «Новошахтинск-Майский» в Октябрьском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля «Шевроле Авео» не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик DAF с полуприцепом, которым управлял 42-летний водитель.

В Ростове ночью 28 марта в ДТП с тремя автомобилями погиб человек
Узнать подробнее

В результате ДТП пострадал водитель «Шевроле Авео» и был госпитализирован. Известно, что раненому автолюбителю 40 лет.

Ранее стали известны подробности ДТП с участием маршрутки №85 и автобуса №7 в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

Читайте также:
В Ростове ночью 28 марта в ДТП с тремя автомобилями погиб человекПожилые супруги погибли в ДТП на трассе под Таганрогом из-за автохамаИзвестный эксперт и сотрудник детективного агентства погибла в ДТП под Орлом
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие
Подпишитесь
Юрист Габович объяснил, как будут высылать электронные повестки ростовчанам
31 марта 20:02
Голубев доложил о восстановлении электроснабжения в Ростовской области 31 марта
31 марта 17:44
Каждые 4 часа грел машину и глушил: ростовчанин рассказал, как провел 15 часов на М-4
31 марта 15:47
Спасатель Белков рассказал, как автомобилистам пережить снежный апокалипсис на М-4
31 марта 15:51
Власти Ростова призвали жителей массово вакцинироваться от кори
31 марта 17:08
«Живые люди»: ростовчане мучаются от жажды и холода на трассе Гуково-Новошахтинск
31 марта 15:31