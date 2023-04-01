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Posted Сегодня, 19:01

Published Сегодня, 19:01

Modified Сегодня, 19:30

Updated Сегодня, 19:30

Выпуск шоу «„Что было дальше?“» в первый день показа увидели свыше 12 млн человек

1 апреля 2023, 19:01
Свежий выпуск юмористического шоу «Что было дальше?» в течение восьми часов показа увидели свыше 12 миллионов зрителей. Такую аудиторию собрало видео, опубликованное 1 апреля в группе проекта в соцсети «ВКонтакте», к 18 часам.

Участниками шоу стали комик Богдан Лисевский и блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик), сообщает NewsNN.ru.

Резидентами шоу, как и прежде, выступили Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков. Финальный эпизод до этого транслировался в январе прошлого года.

«Что было дальше?» — известное комедийное интернет-шоу. Идея программы в том, что несколько комиков слушают сюжет из жизни знаменитости и пробуют угадать, чем же он закончился.

Идейный вдохновитель шоу — Максим Морозов. Изначально передача называлась «И тут произошло самое смешное».

Сегодняшний ведущий «Что было дальше?» Нурлан Сабуров когда-то был одним из гостей шоу. Затем его пригласили вести передачу.

Шоу производит компания Medium Quality. Перед созданием шоу в Stand Up Store Moscow был организован ряд технических вечеринок.

Как заявил Сабуров, шоу на 100% уникальное и не имеет аналогов.

В апреле 2019 года состоялся первый выпуск шоу, в котором участвовали Гарик Харламов и Мигель. Первый сезон включал в себя семь эпизодов.

В сентябре 2019 года был запущен второй сезон шоу. В первом его эпизоде выступил Гарик Мартиросян.

В декабре 2019 года команду шоу пригласили в передачу «Вечерний Ургант». В апреле 2020 года зрители увидели третий сезон, а в октябре его создатели оказались самыми высокооплачиваемыми видеоблогерами в РФ по подсчетам Forbes.

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