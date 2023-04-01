Выпуск шоу «„Что было дальше?“» в первый день показа увидели свыше 12 млн человек

Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
Участниками шоу стали комик Богдан Лисевский и блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик), сообщает NewsNN.ru.
Резидентами шоу, как и прежде, выступили Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков. Финальный эпизод до этого транслировался в январе прошлого года.
«Что было дальше?» — известное комедийное интернет-шоу. Идея программы в том, что несколько комиков слушают сюжет из жизни знаменитости и пробуют угадать, чем же он закончился.
Идейный вдохновитель шоу — Максим Морозов. Изначально передача называлась «И тут произошло самое смешное».
Сегодняшний ведущий «Что было дальше?» Нурлан Сабуров когда-то был одним из гостей шоу. Затем его пригласили вести передачу.
Шоу производит компания Medium Quality. Перед созданием шоу в Stand Up Store Moscow был организован ряд технических вечеринок.
Как заявил Сабуров, шоу на 100% уникальное и не имеет аналогов.
В апреле 2019 года состоялся первый выпуск шоу, в котором участвовали Гарик Харламов и Мигель. Первый сезон включал в себя семь эпизодов.
В сентябре 2019 года был запущен второй сезон шоу. В первом его эпизоде выступил Гарик Мартиросян.
В декабре 2019 года команду шоу пригласили в передачу «Вечерний Ургант». В апреле 2020 года зрители увидели третий сезон, а в октябре его создатели оказались самыми высокооплачиваемыми видеоблогерами в РФ по подсчетам Forbes.