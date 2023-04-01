«За пакетами и туалетной бумагой!»: что ждет бумажные производства Ростовской области

В настоящий момент, согласно данным сервиса «СПАРК-interfax», в Ростовской области насчитывается менее 20 предприятий, занятых в сфере производства бумаги, картона, а также бумажной и картонной тары. Ранее абсолютными лидерами отрасли были АО «ФАМАДАР КАРТОНА ЛИМИТЕД» в Таганроге и ООО «ДОНСКАЯ ГОФРОТАРА» в Ростове. Однако к настоящему времени АО «ФКЛ» прекратило свою деятельность при присоединении к московской компании, а ее последняя выручка как юрлица составила более 5,7 миллиарда рублей. ООО «ДОНСКАЯ ГОФРОТАРА» стала единственной компанией по производству бумаги в Ростовской области, которая может похвастаться годовой выручкой в 1,7 миллиарда рублей по итогам 2021 года.