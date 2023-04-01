«За пакетами и туалетной бумагой!»: что ждет бумажные производства Ростовской области

Posted 1 апреля 08:42
Published 1 апреля 08:42
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Ежегодно на территории России производят около 10 миллионов тонн бумаги и картона, а объем бумажного рынка оценивают в 254 миллиарда рублей.
Как и в прошлом, большая часть рынка приходится на газетную бумагу, еще треть — на бумагу для гофрирования, который вместе с крафт-бумагой применяется для изготовления упаковок. При этом офисная и санитарно-гигиеническая бумага занимают одинаковую долю рынка. Остаток практически равномерно распределяется между типографской, мелованной, а также бумагой для письма и рисования.
В общей сложности, в России работают всего около 200 предприятий, занятых в отрасли производства бумаги и картона, еще около 1,3 тысячи компаний производят упаковку.
Интересной особенностью бумажной промышленности является факт того, что в ней практически не задействованы импортные товары, однако нельзя сказать, что санкции нисколько не повлияли на отрасль.
«Нам перестали продавать технологическое оборудование, все химикаты для целлюлозно-бумажной промышленности, у нас запретили покупать древесную массу», — рассказал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.
Напомним, что в 2022 году после начала спецоперации на Украине и ввода санкций в Ростовской области наблюдался стремительный рост цен на бумагу всех видов, а компании-производители подстегнули рынок дефицитом товара в попытках выручить как можно больше средств на волне всеобщей истерии. Со временем цены и рынок стабилизировались, однако владельцы некоторых компаний решили продать свой бизнес.
В настоящий момент, согласно данным сервиса «СПАРК-interfax», в Ростовской области насчитывается менее 20 предприятий, занятых в сфере производства бумаги, картона, а также бумажной и картонной тары. Ранее абсолютными лидерами отрасли были АО «ФАМАДАР КАРТОНА ЛИМИТЕД» в Таганроге и ООО «ДОНСКАЯ ГОФРОТАРА» в Ростове. Однако к настоящему времени АО «ФКЛ» прекратило свою деятельность при присоединении к московской компании, а ее последняя выручка как юрлица составила более 5,7 миллиарда рублей. ООО «ДОНСКАЯ ГОФРОТАРА» стала единственной компанией по производству бумаги в Ростовской области, которая может похвастаться годовой выручкой в 1,7 миллиарда рублей по итогам 2021 года.
Еще три донских компании успешно зарабатывают на производстве бумаги и картонной тары от 139,3 до 635,4 миллиона рублей. Самое крупное предприятие из них — ООО «ПРЕСТИЖ УПАК» находится в Каменском районе, ООО «УПАКМАСТЕР» с выручкой около 472,6 миллиона рублей, ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАРТОН-ЮГ» с выручкой 303,1 миллиона рублей и самая маленькая компания АО «ДОНТАРА» находятся в Ростове.
Если говорить о предприятиях малого бизнеса, то после 2022 года у многих из них дела идут не очень хорошо, некоторые из них сервис «СПАРК» и вовсе характеризует как убыточные и находящиеся в зоне высокого финансового риска. Среди них предприятия ООО «БУМАЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ-НАНОПЭЙП» и ООО «ДОНПАК-ЮГ», чистая прибыль которых ушла в минус по итогам 2022 года.
Эксперты утверждают, что ежегодно рынок бумажной продукции сокращается на 7-10%, и сейчас выживать могут только те компании, которые могут позволить себе крупные траты на модернизацию оборудования и логистику.
Управляющий директор «Кондопожского ЦБК» Сергей Байдин рассказал, что комбинат продает свою продукцию в 50 стран мира, и расходы на логистику составляют ровно половину их заработка. По его словам, тонна бумаги стоит на рынке 600 долларов, из них 300 приходятся на траты на логистику, а потому после ввода санкций малым предприятиям пришлось отказаться от экспорта, освободив рынок для конкурентов с высоким уровнем заработка и финансовой устойчивостью.
«Переориентировать[прим. редакции — бизнес] одномоментно на азиатско-тихоокеанский регион, на юг мировой экономики — это не такое простое дело, плюс к этому еще всевозможные санкции по ограничению контейнерных перевозок, по ограничению заходов судов. Стоимость контейнера подорожала, стоимость фрахта подорожала», — объяснил трудности с экспортом российской бумаги Сергей Катырин.
Сейчас, по словам экспертов и представителей индустрии, после ограничения экспорта на рынке зафиксировали профицит отечественной бумаги, из-за чего стоимость товара упала фактически вдвое.
«В начале прошлого года продукция доходила до 60 тысяч рублей, в середине года она упала до 25», — рассказал гендиректор АО «Ярославская бумага» Илья Доценко.
Более-менее стабильной ситуация осталась в секторе производства туалетной бумаги и бумажных полотенец. Современные россияне все чаще отказываются от текстильных полотенец в пользу бумажных, а в годы пандемии рынок вырос на 12% благодаря взрывному росту спроса на туалетную бумагу. Для примера в 2022 году в России выпустили рекордные семь миллиардов рулонов туалетной бумаги.
Однако есть и неблагоприятные новости. Импорт бумажной продукции в Россию практически прекратился, а вот потребности россиян остались прежними — и их должны восполнить отечественные производители, которые сейчас испытывают трудности с закупкой химикатов, комплектующих и логистикой. И специалисты ТПП уверены, что для этих проблем есть как минимум два решения.
«Первое — это наш внутренний рынок, российские предприятия и компании, которые способны производить комплектующие и изделия. Второе — это, конечно, ориентация на азиатско-тихоокеанский регион, прежде всего, на машиностроителей Китая. Мы стараемся помогать коллегам через нашу внешнюю сеть в поиске партнёров», — рассказал президент ТПП Сергей Катырин.
В настоящий момент эксперты предполагают, что в ближайшие годы структура бумажного рынка изменится, а с доступностью Интернета и электронных носителей информации потребители практически полностью откажутся от печатных изданий. Тогда, по прогнозам аналитиков, будущее индустрии будет зависеть от производства упаковки и санитарно-гигиенической бумаги, что снизит нагрузку на окружающую среду и экологию нашей планеты.