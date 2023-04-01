Заскучавший в Сочи житель Таганрога угнал автомобиль и поехал кататься

В результате поисков удалось обнаружить 35-летнего подозреваемого из Таганрога. Полицейские в ходе допроса выяснили, что дончанин гулял по улице, когда решил прокатиться на автомобиле. Он проверил несколько автомобилей и нашел один незапертый, после чего завел Kia с кнопки и уехал. Однако в скором времени дончанин потерял контроль над автомобилем, влетел в бордюр и решил вернуть машину на ту же улицу, с которой угнал ее.