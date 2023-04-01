Заскучавший в Сочи житель Таганрога угнал автомобиль и поехал кататься

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Сотрудники ведомства сообщили, что в пункт полиции Красной Поляны обратился 42-летний местный житель, который рассказал, что его арендованный автомобиль Kia угнали. Мужчина уточнил, что около 00.00 мск 30 марта он припарковал автомобиль во дворе, но утром на парковке транспортного средства уже не было.
Искать автомобиль направились дежурные наряды, которые нашли покореженный Kia неподалеку от места угона.
В результате поисков удалось обнаружить 35-летнего подозреваемого из Таганрога. Полицейские в ходе допроса выяснили, что дончанин гулял по улице, когда решил прокатиться на автомобиле. Он проверил несколько автомобилей и нашел один незапертый, после чего завел Kia с кнопки и уехал. Однако в скором времени дончанин потерял контроль над автомобилем, влетел в бордюр и решил вернуть машину на ту же улицу, с которой угнал ее.
Сейчас в отношении подозреваемого завели уголовное дело об угоне без цели хищения, максимальный срок лишения свободы по этой статье составляет до пяти лет. Пока фигурант дела находится под подпиской о невыезде.
Ранее в Ростовской области местный житель угнал автомобиль с мойки и попал на нем в ДТП.